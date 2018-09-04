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Раскрыты подробности о двух новых версиях топового Xiaomi Mi 8

05.09.2018 11:46 — Разное | Tut.by  
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Ранее в этом году Xiaomi представила линейку топовых смартфонов, в которую вошли модели Mi 8, Mi 8 SE и Mi 8 Explorer Edition. Сегодня стало известно о еще двух модификациях — Mi 8 Youth и Mi 8 Screen Fingerprint Edition. Об этом пишет mysmartprice.com.


Известно, что Mi 8 Youth будет доступен в вариантах с 4/64 ГБ памяти, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Возможные цвета корпуса — серый, золотой и синий. Mi 8 Screen Fingerprint Edition поступит в продажу в модификациях черного и золотого цветов с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти.

Точной информации о других характеристиках аппаратов пока нет. В mysmartprice.com предполагают, что Mi 8 Youth получит процессор Snapdragon 710 и основную камеру, как в нынешних Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition. Mi 8 Screen Fingerprint Edition, исходя из названия, оборудуют сканером отпечатков пальцев прямо в экране.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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