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Проводятся командно-штабные учения...
05.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Уважаемые жители, гости района!
С 6 сентября по 12 сентября 2018 г. проводятся командно-штабные учения Вооруженных Сил Республики Беларусь, в которых будет задействована территория Ивацевичского района.
Убедительная просьба соблюдать спокойствие, отвергать возможные домыслы, направленные на повышение напряженности в обществе.
За разъяснением ситуации обращаться в горсельисполкомы по месту жительства и по телефонам 2-47-43, 9-37-52.
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С 6 сентября по 12 сентября 2018 года
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