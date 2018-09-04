Уважаемые жители, гости района!

С 6 сентября по 12 сентября 2018 г. проводятся командно-штабные учения Вооруженных Сил Республики Беларусь, в которых будет задействована территория Ивацевичского района.





Убедительная просьба соблюдать спокойствие, отвергать возможные домыслы, направленные на повышение напряженности в обществе.

За разъяснением ситуации обращаться в горсельисполкомы по месту жительства и по телефонам 2-47-43, 9-37-52.