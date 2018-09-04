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В рамках Минского полумарафона пройдут детские благотворительные забеги

05.09.2018 12:10 — Разное | Tut.by  
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Спортивная акция, которая пройдет в рамках Минского полумарафона под слоганом «Бежим для каждого ребенка», призвана помочь детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Проект компании МТС #МояТренировкаСегодня и ЮНИСЕФ приглашают 9 сентября принять участие в детских благотворительных забегах.

Площадка #МояТренировкаСегодня развернется возле центрального входа Дворца спорта. Забеги будут проходить с 9.30 до 14.00. Длина дистанции — 60 метров. Перед стартом в качестве разминки участники могут поупражняться в зоне легкой атлетики или поучаствовать в мастер-классах, которые проведут профессиональные тренеры.

К участию в забегах приглашают мальчиков и девочек до 12 лет. Самые маленькие участники могут пробежать вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. Каждый юный атлет на финише получит в подарок футболку с яркой символикой и «Медаль чемпиона».

Участие в акции бесплатное. Родителям необходимо зарегистрировать детей на сайте проекта #МояТренировкаСегодня. А для тех, кто хочет сделать в рамках акции добровольный благотворительный взнос в пользу программы ЮНИСЕФ «Семья каждому ребенку», работает USSD-запрос *222*22# (фиксированная сумма 2 BYN). Услуга доступна только абонентам МТС.

 
 
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Проект компании МТС #МояТренировкаСегодня и ЮНИСЕФ приглашают 9 сентября принять участие в детских благотворительных забегах.
 
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