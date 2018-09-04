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В рамках Минского полумарафона пройдут детские благотворительные забеги
Спортивная акция, которая пройдет в рамках Минского полумарафона под слоганом «Бежим для каждого ребенка», призвана помочь детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах.
Проект компании МТС #МояТренировкаСегодня и ЮНИСЕФ приглашают 9 сентября принять участие в детских благотворительных забегах.
Площадка #МояТренировкаСегодня развернется возле центрального входа Дворца спорта. Забеги будут проходить с 9.30 до 14.00. Длина дистанции — 60 метров. Перед стартом в качестве разминки участники могут поупражняться в зоне легкой атлетики или поучаствовать в мастер-классах, которые проведут профессиональные тренеры.
К участию в забегах приглашают мальчиков и девочек до 12 лет. Самые маленькие участники могут пробежать вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. Каждый юный атлет на финише получит в подарок футболку с яркой символикой и «Медаль чемпиона».
Участие в акции бесплатное. Родителям необходимо зарегистрировать детей на
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Проект компании МТС #МояТренировкаСегодня и ЮНИСЕФ приглашают 9 сентября принять участие в детских благотворительных забегах.
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