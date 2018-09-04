Выбираем соковыжималку для дома



Стакан свежевыжатого сока по утрам, быстрая заготовка на зиму или приготовление напитка для всей семьи — решить любую из этих задач поможет соковыжималка. Каждый интернет магазин бытовой техники предлагает большой выбор устройств, а какому виду отдать предпочтение, в конечном итоге будет зависеть от того, какой сок и в каком объеме вы планируете получить. Разбираемся в статье, как выбрать соковыжималку для фруктов и овощей.

Особенности цитрусовых соковыжималок





Цитрусовые соковыжималки предназначены для изготовления апельсинового, лимонного, лаймового, грейпфрутового соков. Плоды разрезаются на 2 части, кладутся на ребристую поверхность, чтобы мякоть была внизу. Затем надавливают на фрукты, в результате чего появляется сок, который попадает в резервуар.

К преимуществам приборов относят их компактность, простоту в использовании и стоимость.

Выбрать соковыжималку для цитрусовых можно одного из трех видов. Бывают ручные, механические и электрические приборы.

У ручных низкая стоимость, но они требуют большого количества плодов для получения 250 мл напитка. Механические приборы работают с помощью рычага, он минимизирует физические усилия для получения сока. Соковыжималки, работающие от электричества, позволяют получить максимальное количество сока. Мощность колеблется в пределах 20-80 Вт: чем мощнее будет соковыжималка, тем быстрей вы получите сок.

При покупке следует обращать внимание на наличие рычага, фиксирующего плоды в момент отжима, а также насадок: маленькой, средней, большой — для лимонов, апельсинов, грейпфрутов.

Дополнительная функция — реверс. При его наличии мотор выполняет вращение насадки в две стороны, что обеспечивает получение большего количества сока. Дорогостоящие модели имеют опцию контроля мякоти. Пить получившийся сок рекомендуется в течение 5-10 минут по приготовлению, чтобы он не потерял полезных свойств.

Центробежные соковыжималки





В центробежных моделях плоды помещают в горловину, где они измельчаются на маленькие части с помощью дисковой терки. Затем фруктовая или овощная кашица оказываются в центрифуге-сепараторе, где благодаря действию центробежной силы мякоть отделяется от сока.

Достоинством приборов считается высокий уровень производительности. Соковыжималка быстро работает, способна обработать много плодов. Если вы планируете заготовку сока на зиму, то выбрать соковыжималку центробежного типа будет верным решением. К минусам относят громкую работу прибора. Еще одним минусом называют нагревание фруктов и овощей по причине высокой скорости отжима, в результате чего они теряют часть полезных свойств.

Модели выпускаются с коническим и цилиндрическим сепаратором. Цилиндрические дают много сока, но нуждаются в постоянной остановке в процессе работы, чтобы провести их очищение от жмыха.

Конические сепараторы хуже производят напиток, но зато удаление жмыха происходит автоматически. Конические нуждаются в разборе и мытье после работы, за исключением отдельных моделей, которые снабжаются специальной фукцией «самоочистки».

Мощность прибора зависит от потребностей. Если вы планирете перерабатывать много фруктов, рекомендуют покупать приборы мощностью в 1500-2000 Вт. При желании пить сок по утрам достаточно будет 200-500 Вт. Отдавайте предпочтение соковыжималкам с большим диаметром горловины, чтобы не резать фрукты, а загружать их целыми.

Шнековые соковыжималки





Принцип работы шнековых соковыжималок напоминает мясорубку. Раздавливание фруктов, овощей выполняется шнеком (винтовым механизмом). Под давлением происходит образование сока, затем он подается в емкость без жмыха.

Преимущество шнекового вида техники — создание напитка холодного отжима. Он не окисляется, его можно держать в холодильнике до 2 дней. Состав получается насыщенным, сладким, содержит много мякоти. Но есть и минусы: шнековые соковыжималки уступают центробежным в скорости работы и мощности. Большинство моделей имеет узкую горловину.

Надежной считается техника, корпус которой выполнен из нержавеющей стали. Мощность устройств — 200-400 Вт. Планируете приготовление сока на всю семью — выбирайте соковыжималку большей мощности. Если только стакан сока для себя, то достаточно будет мощности 200 Вт и резервуара в 350 мл.

Если вы решили выбрать соковыжималку такого типа, помните, что она нуждается в регулярном мытье, для чего нужно каждый раз разбирать прибор.

Подведем итог





Магазины бытовой техники из каталога TAM.BY располагают большим ассортиментом приборов. Ответ на вопрос, как выбрать соковыжималку, будет зависеть от ее назначения. Шнековые считаются функциональными, универсальными. Центробежные — мощные, применяются для заготовки натурального напитка на зиму. Подходят для твердых плодов. Цитрусовые — просты в использовании, компактны, но используются исключительно для цитрусовых фруктов.