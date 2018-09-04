|
Сначала - живущие не по средствам, теперь - продавцы щенков и котят. Налоговая ищет нелегальных торговцев
Минчан, которые знают о тех, кто нелегально продает котят и щенков — без уплаты налога, просят сообщить в налоговую. Для этого инспекция МНС по Минску с 10 по 14 сентября проведет акцию «Уплата налогов — долг каждого гражданина!».
— Граждане, располагающие информацией о физических лицах, реализующих котят и щенков без уплаты налогов, могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефонам: 229−26−60, 229−79−79 и 189 (стационарная сеть), — отмечают в ИМНС по Минску.
Напомним, ранее налоговики
Налоговики ранее также
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала - живущие не по средствам, теперь - продавцы щенков и котят. Налоговая ищет нелегальных торговцев
Минчан, которые знают о тех, кто нелегально продает котят и щенков - без уплаты налога, просят сообщить в налоговую.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)