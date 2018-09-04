Сначала - живущие не по средствам, теперь - продавцы щенков и котят. Налоговая ищет нелегальных торговцев

Минчан, которые знают о тех, кто нелегально продает котят и щенков — без уплаты налога, просят сообщить в налоговую. Для этого инспекция МНС по Минску с 10 по 14 сентября проведет акцию «Уплата налогов — долг каждого гражданина!».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Граждане, располагающие информацией о физических лицах, реализующих котят и щенков без уплаты налогов, могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефонам: 229−26−60, 229−79−79 и 189 (стационарная сеть), — отмечают в ИМНС по Минску.

Напомним, ранее налоговики просили минчан сообщать о тех, кто работает нелегально. В МНС заявляли , что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам». Тем временем в Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.

Налоговики ранее также просили минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры — без уплаты налога, сообщать об этом.