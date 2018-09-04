МАРТ завершает расследование по факту резкого роста цен на мясо птицы





МАРТ провел расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы. Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Что касается мяса птицы, антимонопольное расследование мы уже практически завершили. Сейчас по закону мы дали возможность ознакомиться с материалами дела заинтересованным, которые обратились в МАРТ. После этого выносим материалы на комиссию. После решения комиссии все данные, обоснования будут предоставлены общественности", - сказал Иван Вежновец, передает БЕЛТА .

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что это непростое дело.

"Нужно задать много вопросов как самим предприятиям, так и контрагентам, изучить ситуацию на внешних рынках, - пояснил он. - Решения комиссии могут быть оспорены только в Верховном суде. Мы очень взвешенно принимаем решения. За прошлый год у нас было пять обжалований решений в Верховном суде, и мы проиграли только одно дело".

Как сообщалось, несколько месяцев назад в регионах был зафиксирован значительный рост цен на мясо кур с отменой всех скидок, при этом фактора сезонности обнаружено не было.

Иван Вежновец подчеркнул, что в 2018 году рост цен на мясную продукцию произошел в основном за счет роста цен на мясо птицы. "Что касается свинины, то в определенной степени эти виды продукции взаимосвязаны. Если растет цена на птицу, то цена на свинину движется за ней. По итогам антимонопольного расследования касательно мяса птицы, думаю, какие-то сдвиги будут и по свинине", - добавил он.

Темп роста цен на молоко и молочные продукты в 2017 году составил 110,2%, по итогам первого полугодия 2018-го - 103%.

"Думаю, что небольшая заслуга МАРТ в этом есть, поскольку мы поднимали и рассматривали на уровне Совета Министров вопрос по установлению закупочных цен на молоко", - сказал Владимир Колтович.

