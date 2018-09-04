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Туристов проведут по киноместам Беларуси

05.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Национальная киностудия Беларуси «Беларусьфильм» разрабатывает экскурсионный маршрут. Один только Минск был съемочной площадкой для «Каменской», «Стиляг» и «Шпиона». Так что любителям кино будет на что посмотреть.

Речь идет не только о стандартных экскурсиях. Для гостей города придумали квесты и мини-приключения. Киноэкскурсии планируют поставить на поток уже к ноябрю.
 
«Отдельные объекты являются участниками съемок: та же Брестская крепость, замки «Несвиж», «Мир», «Линия Сталина», Бобруйская крепость. Мы начинаем с Минска, но программу эту планируем расширять», – отметил генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский. 

Откроет свои двери для гостей и сама студия «Беларусьфильма». Что конкретно покажут туристам, решают специалисты. 


 



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Теги: Минск
 
 
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Национальная киностудия Беларуси «Беларусьфильм» разрабатывает экскурсионный маршрут.
 
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