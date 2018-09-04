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Туристов проведут по киноместам Беларуси
05.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Национальная киностудия Беларуси «Беларусьфильм» разрабатывает экскурсионный маршрут. Один только Минск был съемочной
Речь идет не только о стандартных экскурсиях. Для гостей города придумали квесты и мини-приключения. Киноэкскурсии планируют поставить на поток уже к ноябрю.
Откроет свои двери для гостей и сама студия «Беларусьфильма». Что конкретно покажут туристам, решают специалисты.
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Национальная киностудия Беларуси «Беларусьфильм» разрабатывает экскурсионный маршрут.
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