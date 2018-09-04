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"Эта информация - фейк". "Юность" потребует извинений от "Мальме" за обвинения в краже

05.09.2018 18:04 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор минской «Юности» Алексей Торбин опроверг заявления представителей шведского клуба «Мальмё», утверждающего, что хоккеисты белорусской команды похитили из раздевалки полотенца, шампунь и чайник.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сразу же после публикации этой информации я связался с менеджером команды Кристианом Винбергом. Специально уточнил у него, есть ли у клуба официальные претензии. Он заявил, что нет. При этом Кристиан сказал, что не уполномочен приносить извинения. Хотелось поговорить и с руководством команды, но они сейчас направляются на игру в Минск. Будем разговаривать на месте.

Хочу сказать, что эта информация — фейк. Ни о какой краже не может быть и речи. Стоит понимать, что клубы предоставляют гостевой команде различные расходные материалы. Например, шнурки и шампунь. Мы со своей стороны обеспечим этим «Мальмё».

Я также удивлен их словами, что мы как-то нехорошо повели себя в гостинице. Только что общался с представителями отеля, в котором мы жили. Они подтвердили, что к нашей команде нет никаких претензий.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кстати, отель находится через дорогу от арены. Мы были там до раннего утра. Если в клубе обнаружили пропажу вещей, почему не пришли к нам решить вопрос? Почему не обратились в правоохранительные органы? Я лично был с командой во время этого выезда и готов подтвердить, что к нам не было никаких претензий. Арена оборудована видеокамерами. Разве нельзя было с их помощью проверить информацию? Вместо этого какой-то их сотрудник размещает у себя в твиттере эти фотографии с оскорбительными комментариями. Это уровень такой серьезной команды, как «Мальмё»?

Мы обязательно будем требовать официальных извинений от клуба и будем просить Лигу чемпионов разобраться, корректно ли ведет себя шведский клуб, — сказал Торбин корреспонденту SPORT.TUT.BY.

Напомним, что в четверг в 19.00 «Юность» сыграет дома с «Мальме».

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минской "Юности" Алексей Торбин опроверг заявления представителей шведского клуба "Мальмё", утверждающего, что хоккеисты белорусской команды...
 
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