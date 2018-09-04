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В Минске грузовик врезался с автобус
В Шабанах сегодня утром грузовик врезался в стоящий на остановке автобус. В результате ДТП повреждена легковушка, которая проезжала рядом, сообщила в телеграм-канале ГАИ Минска.
Авария произошла 5 сентября около 8.00. 59-летний водитель на грузовике MAN ехал по первой полосе Партизанского проспекта в сторону улицы Ротмистрова.
Водитель не выдержал боковой интервал, грузовик столкнулся со стоящим на остановке автобусом. От удара у MAN оторвалась будка и упала на вторую полосу, повредив двигавшуюся попутно Audi, сообщили в ГАИ.
Пострадавших в ДТП нет.
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От удара у MAN отломалась будка и упала во вторую полосу, повредив двигавшуюся попутно Audi.
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