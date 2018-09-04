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46 медалей завоевали белорусские юниоры на Чемпионате мира по шашкам-64

05.09.2018 18:18 — Разное | Аргументы и факты  
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46 медалей завоевали белорусские юниоры на Чемпионате мира по шашкам-64
Фото из открытых источников

Как сообщил «АиФ» мастер спорта по шашкам Евгений САЛАНОВИЧ, молодежный турнир проходил с 25 августа по 4 сентября. В чемпионате приняли участие представители девяти стран – Болгарии, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, России и Узбекистана.

46 медалей завоевали белорусские юниоры на Чемпионате мира по шашкам-64 Белорусские шашисты завоевали 25 медалей на молодежном чемпионате Европы

Спортсмены соревновались в шести возрастных категориях в трех номинациях – «классике», рапиде (быстрой игре) и блице (сверхбыстрой игре).

В классической программе белорусские шашисты завоевали 15 медалей (7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые). Чемпионами мира стали Михаил Семенюк, Мария Миронова, Мария Чеснокова, Виктория Николаева, Артем Тихонов, Евгения Швед и 11-летний Марат Лев.

В рапиде на счету белорусов также 15 наград – 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Чемпионами мира в этом виде программы стали Михаил Семенюк, Яна Якубович, Яна Лазовик, Виктория Николаева, Артем Тихонов и Евгения Швед.

В блице наши спортсмены завоевали 16 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Победителями в сверхбыстрой игре стали Михаил Семенюк, Яна Якубович, Яна Лазовик, Виктория Николаева, Артем Тихонов и Иван Трубников.

Всего на счету юных белорусских шашистов 46 наград.

 
 
Ссылка на источник 65
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Молодежный Чемпионат мира по шашкам-64 завершился в болгарском Кранево.
 
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