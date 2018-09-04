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Водитель слуцкого ДЭУ-64 награждён медалью «За трудовые заслуги»
05.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Указом Президента № 359 от 4 сентября №359
В частности, среди награждённых медалью «За трудовые заслуги» - водитель автомобиля филиала «ДЭУ №64» РУП «Минскавтодор-Центр» Капустин Владимир Иванович.
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