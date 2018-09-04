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Случчанина, участвовавшего в в международном наркотрафике, приговорили к 17 годам тюрьмы

05.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчанина, участвовавшего в в международном наркотрафике, приговорили к 17 годам тюрьмы

Строгий режим, 15 и 17 лет тюрьмы с конфискацией – таковы итоги первых судов по самой громкой в Европе антинаркотической операции «Пиренейский излом». В Гродно вынесли приговор курьерам международной преступной группы, сообщает ОНТ.

На скамье подсудимых всего два человека. Это жители Слуцка и Барановичей. Одному 47 лет, другому – 31. Оба желали заработать и вступили в преступную группу. Задача была простой – незаметно переправлять гашиш через границу, а далее по территории Беларуси – в Россию. Подозреваемых год назад задержали в Мостовском районе, когда те только вернулись из Польши. Гашиш перевозили в легковом автомобиле в обычном газовом баллоне, водитель-женщина даже не знала о незаконном грузе. Баллон попутчики умудрились положить, когда она вышла в магазин. И такие нестандартные схемы перемещения психотропов курьеры проворачивали не раз – в деле упоминаются пять эпизодов.

В целом же схема затронула не одно государство, работали свыше 60 человек. Остальные участники преступной группы ещё ожидают суда в Молдове и России. Им удалось вывезти в Россию более 800 килограммов наркотиков. Дело юристы назвали одним из самых сложных. Заседания шли в закрытом режиме. Приговор ещё не вступил в силу, у обвиняемых есть 10 дней на его обжалование. Работа белорусской стороны на этом будет завершена.

Напомним, указанные лица были задержаны 14 июня 2017 года оперативными сотрудниками милиции вблизи остановки общественного транспорта в д. Микелевщина Мостовского района Гродненской области. В их автомобиле «Опель Синтра» обнаружен специально оборудованный в газовом баллоне тайник, в котором находилось свыше 35 кг опасного наркотического средства гашиш.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции при непосредственном участии экспертов доказали причастность обоих лиц к деятельности преступного сообщества, действовавшего на территории Марокко, Испании, Литвы, Польши, Украины, Молдовы и России, специализирующегося на поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Строгий режим, 15 и 17 лет тюрьмы с конфискацией – таковы итоги первых судов по самой громкой в Европе антинаркотической операции «Пиренейский излом». 
 
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Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
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Вороновская газета
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