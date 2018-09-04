ОффТОП: коалу три раза выгоняли из аптеки (ВИДЕО)

В австралийском городе Парленде одну и ту же коалу несколько раз за день выгоняли из аптеки, однако каждый раз она возвращалась.

Коала зашла в местную аптеку города Парленда (Австралия) и не хотела уходить. Несмотря на то, что сотрудники аптеки несколько раз выгоняли ее, животное далеко не уходило и каждый раз «дежурило» неподалеку на парковке, чтобы проскочить в дверь снова.

После третьего раз посетители аптеки накрыли коалу коробкой, чтобы она не попала под автомашину, и вызвали спасателей.

Поскольку в природе коалы питаются эвкалиптом, предполагается, что ее мог привлечь запах эвкалиптового масла, которое используется при изготовлении многих лекарственных препаратов.