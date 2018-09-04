С 10 по 14 сентября у всех абонентов, подключенных к Лидской ТЭЦ, будет отсутствовать горячая вода





Последний этап отключения потребителей тепловой энергии города Лида для производства испытаний, реконструкции, капитального и текущего ремонтов тепловых сетей на 2018 год пройдет с 10 по 14 сентября.

Согласно утвержденному графику с 10 по 14 сентября у всех абонентов, являющихся потребителями теплоисточника Лидской ТЭЦ, будет отсутствовать горячее водоснабжение. Ожидается, что восстановление подачи горячей воды произойдет 14 сентября до 20 часов.