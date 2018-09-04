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До 8 лет тюрьмы. 69-летний гость перебрал с алкоголем и несколько раз ударил ножом молодого оппонента
69-летний житель Лиды, придя в гости, изрядно перебрал с алкоголем. В пылу спора, который он затеял с другим гостем, мужчина не на шутку разошёлся.
В итоге разговоры «за жизнь» закончились поножовщиной. Пенсионер схватился за кухонный нож и нанёс молодому мужчине не менее трёх ударов в грудь, по лицу и рукам. Удар пришёлся в правую сторону грудной клетки, нож прошёл далеко от сердца. Раненый остался жив, но у него повреждена печень.
В отношении любителя «остросюжетных драм» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Ему может грозить до 8 лет тюрьмы.
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До 8 лет тюрьмы. 69-летний гость перебрал с алкоголем и несколько раз ударил ножом молодого оппонента
69-летний житель Лиды, придя в гости, изрядно перебрал с алкоголем. В пылу спора, который он затеял с другим гостем, мужчина не на шутку разошёлся. В итоге разговоры...
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