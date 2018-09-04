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Даже в 4.30 утра. Дополнительные автобусные рейсы из Лиды в Минск и обратно организуют 7, 8 и 9 сентября
В связи с проведением в Лиде фестиваля хмеля, солода и воды LIDBEER-2018 местный автобусный парк организовал дополнительные рейсы по маршруту «Лида-Минск».
Так, дополнительные рейсы с автовокзала «Минск Центральный» предусмотрены:
Дополнительные рейсы с автовокзала «Лида» предусмотрены:
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Даже в 4.30 утра. Дополнительные автобусные рейсы из Лиды в Минск и обратно организуют 7, 8 и 9 сентября
В связи с проведением в Лиде фестиваля хмеля, солода и воды LIDBEER-2018 местный автобусный парк организовал дополнительные рейсы по маршруту «Лида-Минск». Так,...
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