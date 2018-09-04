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Минское "Динамо" играет в гостях против "Торпедо". Онлайн
Минское «Динамо» проводит второй матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «зубры» играют против «Торпедо».
Напомним, что в первом матче «Динамо» уступило в гостях действующему обладателю Кубка Гагарина — казанскому «Ак Барсу» — 0:2.
Что касается нижегородцев, то старт чемпионата им, наоборот, удался. «Торпедо» одержало волевую победу над богатейшим клубом лиги — питерским СКА — 4:3.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.
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Минское "Динамо" проводит второй матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде "зубры" играют против "Торпедо".
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