Минское «Динамо» проводит второй матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «зубры» играют против «Торпедо».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что в первом матче «Динамо» уступило в гостях действующему обладателю Кубка Гагарина — казанскому «Ак Барсу» — 0:2.

Что касается нижегородцев, то старт чемпионата им, наоборот, удался. «Торпедо» одержало волевую победу над богатейшим клубом лиги — питерским СКА — 4:3.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.