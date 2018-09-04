Не жизнь, а малина. Как выращивание ягод спасает от упадка глубинку?

Корреспондент «АиФ» побывал в «малиновой» столице Беларуси и узнал о жизни в деревнях, которые благодаря ягодам из бесперспективных превратились в довольно прибыльные.

КУДА ЖЕ МЫ ИДЁМ?

Уже при подъезде к району замечаешь, что малинники в этих краях практически в каждом дворе и даже привычный для Беларуси картофель на полях здесь массово заменили кусты ягод. Так было не всегда.

В интервью «АиФ» председатель Дрогичинского районного Совета Депутатов Светлана БАРТОШ отметила, что до 2014 года регион находился в депрессивном состоянии – достойной работы и зарплаты практически не было, молодые люди массово уезжали в поисках лучшей жизни в крупные города, становилось всё больше пустующих участков, а в некоторых деревнях и вовсе не осталось ни одного жителя.



Светлана Бартош.

«Лично меня, человека, который прожил в этих краях всю жизнь, охватил настоящий ужас – куда же мы идём?» – делится Светлана Бартош.

Ситуацию требовалось менять кардинальным образом. Специалистами была проведена инвентаризация заброшенных земель. Местные власти насчитали более 400 пустующих участков общей площадью более 350 га. Было принято решение предлагать людям землю для развития подсобного хозяйства. К инициативе подключился один из банков, который стал предлагать довольно выгодные кредиты на эти цели.

По словам Светланы Бартош, люди восприняли идею довольно позитивно. Закупили технику для обработки участков, оросительные системы, посадочный материал и буквально спустя год получили первые дивиденды.

Первоначально население сделало ставку на клубнику, которая выращивалась в довольно больших объемах, а несколько лет назад район «заболел» малиноводством. Сельчане буквально ликовали. По их словам, за лето здесь можно было заработать на однокомнатную квартиру в Бресте.





Правда, сейчас ситуация не настолько радужная – конкуренция стала слишком высокой, и девать малину попросту некуда.

НУЖЕН ИНВЕСТОР

Светлана Бартош констатирует, что объем урожая малины, да и других ягод, высокий, а вот предприятия по их переработке очень не хватает. Сейчас ведется активная работа по привлечению инвесторов, в том числе из-за рубежа. Однако пока найти заинтересованных не удается.

Одна из главных причин – удаленность региона от крупных городов. А ведь те же наполнители для мороженого или глазированных сырков можно было бы выпускать прямо здесь, но их закупка почему-то в основном ведётся за границей.

Частично проблему реализации ягод в Дрогичинском районе снимает «Зеленый рынок». Он открылся в 2017 году на базе бывшего райагросервиса, а с нынешнего сезона там заработал цех заморозки.





В разговоре с «АиФ» директор рынка Владимир ГУБАРЕВИЧ отмечает, что услуга очень востребована. В сутки на заморозку здесь принимают около 10 тонн ягоды, но условия позволяют закупать и до 18 тонн.

«Камера шоковой заморозки работает ночью, – объясняет эксперт. – Автоматика автоматикой, но оборудованию необходим контроль. Тем более что случаются перебои с электричеством, например, во время грозы».



Владимир Губаревич.

Условия работы в бизнесе очень жесткие. Требования к качеству малины высокие. Люди же иногда привозят мятую ягоду и хотят получить за нее хорошие деньги.

Особо хитрые пытаются положить плохую ягоду в нижнюю часть коробки, присыпав сверху хорошей. Но такие «номера» уже давно здесь не проходят. В подтверждение слов специалиста на базу как раз приехала семья местных фермеров. Ситуация повторилась, как говорится, в режиме «лайф». Женщина отдала коробку малины на проверку приёмщикам. С виду – качественный продукт. При более детальном рассмотрении – на дне коробки мятая ягода. Малину не принимают.

Замороженная ягода отправляется к покупателям, в основном в Москву. «Вся малина, которую принимаем на протяжении дня, охлаждается в одной из камер до 2-4 градусов и хранится до вечера. Затем она подвергается шоковой заморозке при минус 35 градусах, – проводит экскурсию по территории Владимир Губаревич. – В помещении, куда ягода закладывается на временное хранение, поддерживается температура минус 18-20 градусов».





Поэтому одетый в пуховик директор и закутанные в теплые вещи рабочие, которые занимаются переборкой замороженной малины, – зрелище не удивительное, несмотря на летний зной. Уже жалеешь, что не взял из тёплых вещей ничего, кроме лёгкой ветровки.

Российским заказчикам ягода поставляется расфасованной по картонным коробкам и бумажным мешкам. У предприятия уже есть заказ на 300 тонн. Но заморозить и перебрать малину – полдела. Необходимо вовремя её довезти. Обычно авто с малиной загружают в 3 часа дня, и уже к 3 часам ночи она должна попасть в Москву. Если опоздал – твои проблемы. Заказчик не примет плохую ягоду.

По словам сотрудника рынка Андрея, ситуации возникают разные. С таможней проблем нет, все документы на продукцию всегда в порядке. А вот полиция не дремлет. У водителей есть хитрость – чтобы по салону «гулял» воздух и малина не портилась, при закрытии дверей автомобиля вставляются разрезанные пластиковые бутылки. Полицейские видят машину с белорусскими регистрационными номерами, замечают эти бутылки, и у них нет сомнения – везут малину из Беларуси. В основном претензии полиции сводятся к тому, что продукции перевозится больше, чем позволяют технические характеристики транспорта. Так что превышение норм если и происходит, то на свой страх и риск.





На вопрос, почему малину везут в Москву, а не в Минск, Владимир Губаревич отвечает довольно ёмко: «Минск почему-то не ест».

СЕЗОННЫЙ БИЗНЕС?

Несмотря на то что «малиновый» бизнес – сезонный, работать приходится круглый год. Жительница Дрогичинского района Екатерина отмечает, что до зимы нужно скосить все кусты, привести землю в порядок к следующему сезону. Ремонта требует и техника. С марта – снова на работу. Сильные затяжные морозы в этих краях – редкость. Поэтому перерыв в работе составляет всего несколько месяцев – это своеобразный отпуск. Да, неоплачиваемый, но заработанных в весенне-осенний период денег хватает, чтобы вполне хорошо жить.

Правда, Екатерина признается, что несколько лет назад заработок на малине был выше, сейчас он не всегда оправдывает вложенные усилия. Поэтому с будущего года её семья намерена попробовать себя в культивировании голубики. Эта ягода требует более тщательного ухода и больших затрат на выращивание, например, нужна специальная техника. Но и выгода может оказаться ощутимой.

Светлана Бартош подтверждает, что в районе занимаются не только малиной. Клубника, голубика, ежевика, крыжовник, клюква, слива… За последние годы климат в районе изменился – стал более жарким. Поэтому местным арбузам и персикам тоже не удивляешься. Это ещё одно подспорье для инвесторов. Край богат на дары природы.





В целом бизнес на ягоде придал импульс развитию сельской местности. Помимо заработков непосредственно на продукции, начали открываться специализированные магазины, выгодным стало производство тары, а неиспользуемые здания желающие стали приобретать под склады.

Всегда хочется большего. Малина помогла большинству людей выйти из кризисной ситуации – факт. Сейчас необходимо дальнейшее развитие, люди готовы увеличить объемы выращивания ягод, но в районе ждут инвесторов, которые построят перерабатывающее предприятие.