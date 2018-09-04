ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько женщин в России могут дожить до новой пенсии. Графики

05.09.2018 19:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин и дать им возможность выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года. Но все ли они доживут до пенсии?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В первом варианте пенсионной реформы, предложенной правительством России, пенсионный возраст для женщин предлагалось увеличить на восемь лет, до 63 лет, в то время как для мужчинам — только на пять, до 65 лет.

Но президент России Владимир Путин 29 августа предложил смягчить условия пенсионной реформы для женщин. Это затронет 2,4 млн человек, заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Что это значит с точки зрения демографии?

Известно, что российские женщины живут дольше мужчин — в среднем на 11 лет.

Дожившие до 60 лет женщины в России в среднем могут прожить еще 21 год. Еще дольше — 24 года — жительницы Москвы.

Меньше всего на пенсии живут жительницы Чукотки — 17,5 лет, подсчитал демограф Илья Кашницкий на основе данных Российской базы данных по рождаемости и смертности. В ней собраны показатели смертности, рождаемости, численности населения и «подверженность риску» — вероятности смерти в течение определенного периода жизни.

Регионы, где женщины дольше всего могут прожить на пенсии

Средняя продолжительность жизни в возрасте 60 лет


Регионы, где женщины меньше всего живут на пенсии

Средняя продолжительность жизни в возрасте 60 лет

Мужчины, дожив до 65 лет, в среднем могут прожить еще меньше — 14,5 лет.


Короткая пенсия

Но до своей пенсии доживают не все. До 60 лет по статистике доживают 93% женщин, достигших 50-летия и 90% тех, кому исполнилось 40 лет.


Процент женщин разных возрастов, которые доживают до пенсии.

По подсчетам Кашницкого, среди женщин, достигших 60-летия, 3% могут не дожить до 63 лет. Больше всего таких женщин на Чукотке и в Туве (по 6%). Получается, что для них смягчение пенсионной реформы — существенный вопрос.

Меньше всего — в Калмыкии, Москве и Татарстане (около 2%).

Читайте также
Во сколько лет выходят на пенсию и какие суммы получают на заслуженном отдыхе в разных странах мира
В России изменят пенсионную систему. В чем схожесть и отличия с реформой в Беларуси
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин и дать им возможность выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года. Но все ли они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти обещают спасти производителей от "диктата" торговых сетей. Речь о скидках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика