Сколько женщин в России могут дожить до новой пенсии. Графики

Президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин и дать им возможность выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года. Но все ли они доживут до пенсии?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В первом варианте пенсионной реформы, предложенной правительством России, пенсионный возраст для женщин предлагалось увеличить на восемь лет, до 63 лет, в то время как для мужчинам — только на пять, до 65 лет.

Но президент России Владимир Путин 29 августа предложил смягчить условия пенсионной реформы для женщин. Это затронет 2,4 млн человек, заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Что это значит с точки зрения демографии?

Известно, что российские женщины живут дольше мужчин — в среднем на 11 лет.

Дожившие до 60 лет женщины в России в среднем могут прожить еще 21 год. Еще дольше — 24 года — жительницы Москвы.

Меньше всего на пенсии живут жительницы Чукотки — 17,5 лет, подсчитал демограф Илья Кашницкий на основе данных Российской базы данных по рождаемости и смертности. В ней собраны показатели смертности, рождаемости, численности населения и «подверженность риску» — вероятности смерти в течение определенного периода жизни.

Регионы, где женщины дольше всего могут прожить на пенсии

Средняя продолжительность жизни в возрасте 60 лет





Регионы, где женщины меньше всего живут на пенсии

Средняя продолжительность жизни в возрасте 60 лет

Мужчины, дожив до 65 лет, в среднем могут прожить еще меньше — 14,5 лет.





Короткая пенсия

Но до своей пенсии доживают не все. До 60 лет по статистике доживают 93% женщин, достигших 50-летия и 90% тех, кому исполнилось 40 лет.



Процент женщин разных возрастов, которые доживают до пенсии.

По подсчетам Кашницкого, среди женщин, достигших 60-летия, 3% могут не дожить до 63 лет. Больше всего таких женщин на Чукотке и в Туве (по 6%). Получается, что для них смягчение пенсионной реформы — существенный вопрос.

Меньше всего — в Калмыкии, Москве и Татарстане (около 2%).