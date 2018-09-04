Эх, яблочко… Как побороть фруктовый апокалипсис?

Куда девать излишки яблок? Реально ли на них заработать? Об этом в материале «АиФ».

КУДА СДАВАТЬ?

Для получения информации о местах приемки, закупочных ценах, условиях приема, требованиях к качеству яблок необходимо обращаться в сельские магазины потребительской кооперации, а также райпо (филиалы) по месту жительства. Это, пожалуй, самый простой способ освободить свой двор от яблок и получить за это небольшое вознаграждение.

В комментарии «АиФ» заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза Юрий СОКОЛОВСКИЙ рассказал, что информация о маршрутах и графике сбора яблок с указанием дня и времени приемки также регулярно появляется в местных средствах массовой информации. По его словам, сдатчики, не имеющие возможности доставки яблок до приемозаготовительного пункта, могут оставить заявку в райпо на приезд машины.

При этом Юрий Соколовский обратил внимание, что за мешком яблок вряд ли приедут прямо во двор к гражданину. Лучше всего договориться с соседями и оставить коллективную заявку. Специалист подчеркнул, что Белкоопсоюз может предоставить тару для сбора яблок – мешки. Если граждане решать собрать фрукты в свои мешки, то после приема яблок тару обязательно вернут владельцу.

Закупочные цены на яблоки опад сейчас по всей стране стандартные и составляют от 4 до 6 коп. за 1 кг. При этом за товарные яблоки можно выручить больше, но их внешний вид и качество должны быть соответствующими. Закупочную цену диктует переработчик, поэтому она не такая высокая, как хотелось бы сдатчикам.

Представитель Белкоопсоюза также добавил, что на начало сентября в целом по Беларуси предприятием было собрано около 35 тыс. тонн яблок. При этом лимита на приемку не будет, сдавать фрукты можно вплоть до ноября.

Сдать яблоки можно и напрямую предприятиям. К примеру, в Бобруйском районе сбором яблок занимается ОАО «Красный пищевик», который славится своим зефиром. Принимают фрукты здесь по 7 коп. за килограмм, правда плоды здесь проходят строгий отбор – они должны быть не гнилыми и не битыми.

УП «Бобруйский торговый центр» также принимает яблоки. Из Бобруйска плоды отправляются на перерабатывающие предприятия в Рогачев, Могилев, Кировск, Речицу. Там из яблок изготавливают вино, пюре и повидло.

Два предприятия напрямую приобретают яблоки у населения и в Борисовском районе – консервный завод и пищевой комбинат. Если кто-то пожелает сдать свыше трех тонн яблок, консервный завод обещает направить к сдатчику машину и помочь с загрузкой. Цена – в среднем 5 коп. за 1 кг.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТРУД?

Сдать свой урожай яблок доступно практически каждому жителю страны. Другое дело, кто захочет делать это, считай, за бесценок.

Читательница «АиФ» Ирина Крылова, у которой под Минском есть дачный участок, рассказывает, что даже на переработку яблоки должны иметь товарный вид. Это значит, что плоды нужно собрать, перебрать, договориться о машине или привезти их собственными силами. Это труд, считает женщина, и он должен оплачиваться: «Мне проще весь этот урожай закопать в огороде, чем тратить столько времени за 2 рубля. Я даже своих соседей по дому в Минске приглашаю к себе на участок, чтобы они бесплатно забрали себе яблоки на сок или компот».

В последний месяц нередко можно видеть ситуацию, когда хозяева частных домов прямо перед калиткой выставляют корзину с яблоками с надписью: «Угощайтесь». Интересно, что в магазинах крупных торговых сетей цена на яблоки сейчас варьирует в диапазоне от 2 до 3 рублей за килограмм.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Читательница «АиФ» Ольга Быстрова делится достаточно простым способом сохранения яблок. По словам женщины, если закапывать целые и здоровые яблоки зимних сортов, присыпав их землей, они сохранятся до весны. Уже в марте можно порадовать себя и близких свежим фруктом или продать его по более выгодной цене, чем осенью. Для этого яблоки укладываются в траншею глубиной около 50 см. Сверху их нужно прикрыть ветками можжевельника, чтобы защитить от мышей, затем насыпать небольшой слой земли.

А вот Николай Иванович из Дзержинска привык бороться с большим урожаем яблок, занимаясь изготовлением домашнего вина. Правда, с этим способом нужно быть осторожным. Белорусским законодательством не запрещено изготавливать и хранить домашние вина для личных целей. Однако нужно понимать разницу между домашним вином и брагой. Классическое изготовление домашнего вина не предусматривает добавления дрожжей, с помощью которых процесс брожения ускоряется. В этом и состоит принципиальное отличие вина от браги.

Согласно ст. 12.43 Кодекса об административных правонарушениях изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин (сейчас – до 122,5 руб.) с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

КАК У НИХ?

У жителей некоторых штатов в США существует традиция: в октябре вся семья выезжает на ближайшую ферму и занимается сбором урожая для собственных нужд. Считается, что совместный труд сплачивает семью.

При этом обычно для сбора яблок действует следующая система: платишь $25 за сумку, в которую умещается примерно 6-7 кг яблок и собираешь в нее, сколько тебе нужно. Другими словами, семья сама приезжает, собирает яблоки и покупает их по баснословной для наших реалий цене. Но таков обычай. Будем надеяться, что когда-нибудь и мы сможем позволить себе отнюдь не дешевую традицию, а урожай на наших землях не будет гнить буквально под ногами.

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