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21-летняя YouTube-знаменитость с врожденной болезнью умерла после операции

05.09.2018 17:52 — Разное | UDF  
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Клэр Вайнленд
21-летняя YouTube-блогер Клэр Вайнленд, которая с самого детства боролась с тяжелой болезнью, рассказывая о своей жизни на YouTube-канале, не пережила очередную операцию, пишет obozrevatel.

По данным Mashable, девушка согласилась на пересадку легких, которая могла продлить ей жизнь еще как минимум на несколько лет, однако операция оказалась для нее роковой.

Клэр Вайнленд родилась с кистозным фиброзом. Это заболевание приводит к переизбытку слизи, которая блокирует дыхательные пути, усложняет пищеварение, влияет на поджелудочную железу и другие органы, а со временем вызывает респираторную недостаточность. За годы жизни девушка перенесла десятки различных операций, но болезнь никак не отступала.

Врачи предупреждали, что с такой болезнью Клэр не проживет долго, при этом девушка не была намерена так просто сдаваться, каждый свой день она пыталась сделать особенным и делилась советами, как это сделать, со своими подписчиками на YouTube.


«Я не могу дождаться, когда до людей наконец дойдет, что на меня надо смотреть, как на обычного человека, а не зацикливаться на моей болезни» — рассказывала она в одном из своих роликов.

Со временем врачи предложили Клэр вариант, который давал надежду на продление ее жизни — пересадку легких. Девушка могла стать в очередь на операцию, но ей этого не хотелось. После долгих уговоров родители смирились с её решением. Однако потом позже она передумала.

«Мы обрадовались, когда Клэр передумала по поводу операции. Она воспринимала свою болезнь как должное, но пересадка легких могла продлить ей жизнь еще лет на десять», — рассказали позже журналистам родные.

Операция была назначена на 26 августа 2018 года. Семья, поклонники и сама Клэр волновались и верили в лучшее, но чуда не произошло. После пересадки легкого врачи еще неделю пытались спасти Клэр: в ее организме образовались сгустки крови.

21-летняя YouTube-знаменитость с врожденной болезнью умерла после операции

Девушка скончалась на больничной койке, ее близкие признаются, что до сих пор не могут поверить в это, ведь все до конца были уверены, что с таким характером и подходом к своему недугу она проживет долгую жизнь.

После смерти Клэр ее младшая сестра Элли поблагодарила в личном Instagram-профиле поклонников девушки в сети и всех, кто присоединился к соболезнованиям.

 
 
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21-летняя YouTube-блогер, которая с самого детства боролась с тяжелой болезнью не пережила очередную операцию.
 
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