21-летняя YouTube-знаменитость с врожденной болезнью умерла после операции



Клэр Вайнленд

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По данным Mashable, девушка согласилась на пересадку легких, которая могла продлить ей жизнь еще как минимум на несколько лет, однако операция оказалась для нее роковой.родилась с кистозным фиброзом. Это заболевание приводит к переизбытку слизи, которая блокирует дыхательные пути, усложняет пищеварение, влияет на поджелудочную железу и другие органы, а со временем вызывает респираторную недостаточность. За годы жизни девушка перенесла десятки различных операций, но болезнь никак не отступала.Врачи предупреждали, что с такой болезнью Клэр не проживет долго, при этом девушка не была намерена так просто сдаваться, каждый свой день она пыталась сделать особенным и делилась советами, как это сделать, со своими подписчиками на YouTube.— рассказывала она в одном из своих роликов.Со временем врачи предложили Клэр вариант, который давал надежду на продление ее жизни — пересадку легких. Девушка могла стать в очередь на операцию, но ей этого не хотелось. После долгих уговоров родители смирились с её решением. Однако потом позже она передумала.рассказали позже журналистам родные.Операция была назначена на 26 августа 2018 года. Семья, поклонники и сама Клэр волновались и верили в лучшее, но чуда не произошло. После пересадки легкого врачи еще неделю пытались спасти Клэр: в ее организме образовались сгустки крови.Девушка скончалась на больничной койке, ее близкие признаются, что до сих пор не могут поверить в это, ведь все до конца были уверены, что с таким характером и подходом к своему недугу она проживет долгую жизнь.После смерти Клэр ее младшая сестра Элли поблагодарила в личном Instagram-профиле поклонников девушки в сети и всех, кто присоединился к соболезнованиям.