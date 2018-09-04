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Японские ученые проведут испытания первого в мире "космического лифта"

05.09.2018 17:50 — Разное | UDF  
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Фото: Getty Images
Японские ученые проведут испытания первого в мире "космического лифта", сообщает сайт научно-технических новостей Phys.org.

На следующей неделе с помощью ракеты H-2B на орбиту будет отправлен прототип "космического лифта".

Прототип лифта маленький: 6 см в длину, три - в ширину и высоту. Он будет перемещаться по кабелю, натянутому между двумя спутниками. Движение моторизированного "лифта" будет контролироваться установленными на аппаратах камерами.

"Космический лифт" предназначается для доставки грузов в космос без использования ракет. Японская строительная компания Obayashi, которая занимается проектом, изучает и другие способы создания собственного "космического лифта", но уже для размещения туристов в космосе к 2050 году. Компания заявила, что может использовать углеродные нанотрубки, которые более чем в 20 раз прочнее стали, чтобы построить трос длиной 96 тыс.км.

 
Теги: Новости
 
 
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Прототип лифта маленький: 6 см в длину, три - в ширину и высоту.
 
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