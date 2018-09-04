Гуманитарная подгруппа минской ТКГ посылает своего координатора Тони Фриша на неделю на Донбасс

Координатор гуманитарной подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Тони Фриш посетит линию соприкосновения на Донбассе 6-12 сентября.

"Гуманитарная рабочая группа сосредоточилась на подготовке поездки координатора группы, посла Тони Фриша в зону конфликта по обе стороны от линии соприкосновения", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам по итогам заседания в среду в Минске.

Поездка состоится 6-12 сентября, добавил спецпредставитель.

По его информации, посол Т.Фриш встретится с удерживаемыми сторонами конфликта лицами и ознакомится с условиями их содержания.