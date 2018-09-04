Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН по инциденту в Солсбери

Великобритания запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения новых данных по инциденту в Солсбери, заявила журналистам в среду постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы попросили о заседании Совета Безопасности, чтобы мы могли сообщить новую информацию членам Совета", - сказала К.Пирс.

Великобритания ожидает, что встреча пройдет в четверг, 6 сентября утром, отметила К.Пирс.

Ранее в среду британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.