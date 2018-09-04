Теперь блондин. Певец Витас кардинально сменил имидж

Новости России. Певец Витас кардинально сменил имидж.

Фото с новой прической артист опубликовал на своей странице в Instagram. Теперь Витас – блондин.



Фото: instagram.com/vitasroom

Поклонники поддержали неожиданные изменения во внешности Витаса.

«Чудо как хорошо»,

«Еще больше похож на инопланетянина»,

«Безупречный детализированный образ вызывает эстетическое наслаждение и ответную улыбку»,

«Новый образ – узнаваемый голос».



Фото: instagram.com/vitasroom

На минувшей неделе певец вернулся в шоу-бизнес и выпустил клип вместе с Nappy Roots. С артистом подписал контракт один из американских звукозаписывающих лейблов.