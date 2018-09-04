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В Беларуси появятся фундуковые сады
В республике будут выращивать фундук и иргу, сообщил 5 сентября на пресс-конференции в Доме прессы заместитель директора по научной работе Института плодоводства Анатолий Криворот.
— Мы делаем упор на те культуры, которые считались нетрадиционными для наших садов. Их выращивание представляет большой интерес и на них большой спрос. Наша работа — это непрерывной процесс, который останавливать нельзя, поэтому буквально сегодня на заседании мы рассматривали проект о создании нового сорта винограда. Этот будет белорусско-российский проект.
Также ученые намерены воплотить в жизнь идею выращивания ирги. Кому-то данная культура известна, но в массовом производстве ее пока нет. Кроме того, уже начата закладка садов фундука,
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В республике будут выращивать фундук и иргу, сообщил 5 сентября на пресс-конференции в Доме прессы заместитель директора по научной работе Института плодоводства...
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