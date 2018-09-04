﻿ Власти обещают спасти производителей от "диктата" торговых сетей. Речь о скидках. 21.by
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Власти обещают спасти производителей от "диктата" торговых сетей. Речь о скидках

05.09.2018 19:11 — Разное | Партизан  
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Сейчас в республике разрабатывается закон, который запретит магазинам требовать плату с поставщиков за право быть на полках и "выбивать" скидки.

 Государство станет на защиту производителей при их работе с торговыми сетями, пообещал в среду журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Рыночная сила торговых сетей в Беларуси продолжает расти. Так, в 2016-2017 году количество розничных торговых объектов увеличилось на 16,5%, растут и их обороты. Одна из сетей уже вплотную приближается к "монопольному потолку" в 20% от доли на рынке.

"Есть одна из сетей, которая имеет устойчивый положительный тренд, и стоит вопрос о снижении доли на продовольственном рынке", — рассказал Колтович.



По словам министра, ведомство сейчас работает над законом о государственном регулировании и предлагает ряд мер для борьбы не только с монополизацией рынка, но и за права производителей. Так, предлагается ввести запрет на включение в договор между магазином и поставщиком оплаты продвижения товара, не допускается брать с поставщиков деньги за само право поставок.

Напомнил Колтович и о том, что летом крупнейший ритейлер страны "Евроопт" просил власти поднять "монопольный потолок" — ведомство выступает против этой инициативы.

"Мы уверены что нарушение баланса и монополизация вызовут усиление рисков по обеспечению ценовой стабильности и ухудшит положение производителей", — сказал он и добавил, что с производителями ситуация уже стала хуже.

Так, по словам министра, торговые сети навязывают свои условия поставщикам и "диктуют правила игры".

"Все поставщики заявляют о том, что торговая сеть требует глубокие скидки на товары топовых позиций — до 40%. Мы это сопрягаем с повышением рыночной силы", — отметил Колтович и добавил, что государство должно регулировать вопросы взаимоотношений между поставщиками и продавцами.

Вопрос же о том, "как подать на полки", по признанию министра, ему регулярно задают на встречах с коллективами белорусских предприятий — этому вопросу поставщики уделяют большое внимание и просят помощи чиновников.


 
 
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Сейчас в республике разрабатывается закон, который запретит магазинам требовать плату с поставщиков за право быть на полках и "выбивать" скидки.
 
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