Государство станет на защиту производителей при их работе с торговыми сетями, пообещал в среду журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.





Рыночная сила торговых сетей в Беларуси продолжает расти. Так, в 2016-2017 году количество розничных торговых объектов увеличилось на 16,5%, растут и их обороты. Одна из сетей уже вплотную приближается к "монопольному потолку" в 20% от доли на рынке.





"Есть одна из сетей, которая имеет устойчивый положительный тренд, и стоит вопрос о снижении доли на продовольственном рынке", — рассказал Колтович.













По словам министра, ведомство сейчас работает над законом о государственном регулировании и предлагает ряд мер для борьбы не только с монополизацией рынка, но и за права производителей. Так, предлагается ввести запрет на включение в договор между магазином и поставщиком оплаты продвижения товара, не допускается брать с поставщиков деньги за само право поставок.





Напомнил Колтович и о том, что летом крупнейший ритейлер страны "Евроопт" просил власти поднять "монопольный потолок" — ведомство выступает против этой инициативы.





"Мы уверены что нарушение баланса и монополизация вызовут усиление рисков по обеспечению ценовой стабильности и ухудшит положение производителей", — сказал он и добавил, что с производителями ситуация уже стала хуже.





Так, по словам министра, торговые сети навязывают свои условия поставщикам и "диктуют правила игры".





"Все поставщики заявляют о том, что торговая сеть требует глубокие скидки на товары топовых позиций — до 40%. Мы это сопрягаем с повышением рыночной силы", — отметил Колтович и добавил, что государство должно регулировать вопросы взаимоотношений между поставщиками и продавцами.





Вопрос же о том, "как подать на полки", по признанию министра, ему регулярно задают на встречах с коллективами белорусских предприятий — этому вопросу поставщики уделяют большое внимание и просят помощи чиновников.



