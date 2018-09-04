ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nike обвинили в пропаганде бандитизма. Все из-за черной балаклавы

05.09.2018 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Nike пришлось снять с продажи черную балаклаву. На бренд наезжали в соцсетях Этим летом Nike выпустил коллаборацию c дизайнером Мэттью Уильямсом. В релизе была черная балаклава за $80.

Nike обвинили в пропаганде бандитизма. Все из-за черной балаклавы
Помимо маски, аксессуар состоит из воротника и наплечных лент, которые похожи на кобуру для пистолета и чехол для ножа, пишет by.tribuna.com.

В соцсетях многие взбесились. Nike обвинили в пропаганде культуры уличных банд – больная тема для Великобритании. Одним из первых компанию атаковал ютуб-блогер MR DT (у него канал про «Арсенал»). «Nike, это неправильно, – твитнул он. – Я думаю, вы сделали большую ошибку, когда нацелились на прибыль с бандитской культуры». 

Британский радиоведущий и обозреватель Liverpool Echo Пит Прайс тоже был в бешенстве: «Позорище. Nike рекламируют бандитскую культуру балаклавой за £70. Резня вышла из-под контроля, особенно в Лондоне. Это отвратительная бандитская мода ради прибыли», – написал он в твиттере.

Ситуацию усугубило, что для рекламной кампании коллаба выбрали темнокожих моделей. В Nike полетели обвинения в поддержке расовых стереотипов (мол, все уличные бандиты – черные). Через несколько дней критики в соцсетях балаклаву сняли с продажи. «Мы ни в коем случае не поддерживаем увлечение бандитской культурой», ­– прокомментировали ситуацию в компании. На реселл-площадке Grailed балаклаву Nike и Мэттью Уильямса еще можно купить примерно за $200.



Для Nike это важный коллаб, у него была оригинальная рекламная кампания
Коллаборация с Мэттью Уильямсом – один из главных проектов Nike этого лета. Помимо балаклавы, в коллекции представлены куртки, футболки, леггинсы и кроп-топы. В оригинальном рекламном ролике показано изображение с 6 камер наблюдения, где появляются модели в вещах из коллекции. «Будущее за компьютерным дизайном и компьютерными данными. Благодаря этому мы можем смотреть на вещи по-другому и глубже. Совмещать компьютерные данные и эмоции очень интересно», – объяснял эстетику ролика Уильямс.

Коллекцию рекламировали не только реальные модели, но и Лил Микела. Это первая виртуальная модель-суперзвезда.

Ее создала американская компания Brud, которая специализируется на искусственном интеллекте. Лил рекламирует Supreme, adidas, Converse, Prada, она появилась на развороте модного журнала Paper и даже релизит свою музыку. Сейчас на нее подписано 1,4 миллиона человек.

Кто вообще такой Мэттью Уильямс?
До создания своего бренда Уильямс был в тусовке Канье Уэста. В 2008-м он сделал рэперу костюм для легендарного выступления с Daft Punk на «Грэмми». Спустя несколько лет Канье помог раскрутить бренд Уильямса, надев нагрудную сумку во время шопинга в Нью-Йорке. 

Вместе с Вирджилом Абло и Хероном Престоном Уильямс входил в тусовку Been Trill. Они создали одноименный бренд, вещи которого стоили огромных денег (например, шнурки за $100 в рамках коллаба со Starks). Бренду помогли связи: в Been Trill ходили Канье, Дрейк, Биг Шон и Рианна. Он быстро стал популярен, но из-за адских цен и не лучшего качества мода на него прошла. 

Еще Уильямс работал с Леди Гагой и был креативным руководителем Haus Of GaGa (творческая группа певицы, которая создает одежду и аксессуары для выступлений и клипов).

***

В 2015-м Уильямс запустил свой бренд одежды Alyx, назвав его в честь старшей дочери.



В этом году он переименовал бренд в 1017 ALYX 9SM. Это отсылка к дате рождения основателя и аббревиатура адреса студии Alyx в Нью-Йорке на улице Сейнт Маркс Плейс. 

Первые два года бренд делал только женскую одежду. «Уильямс – новый тип дизайнера. Он больше известен связями, чем вещами. Он – фэшн-феномен XXI века», – писала легендарный журналист Vogue Сюзи Менкс. При этом она очень хвалила лукбук Alyx осень-зима 2016/17.



В 2017-м Alyx представил первую мужскую коллекцию. Уильямс рассказывал GQ Style, что его вдохновляло время, которое он провел в Берлине – в частности, берлинская BDSM-культура.
Тогда же в вещах Уильямса появились милитари-элементы. Этим летом фэшн-медиа заговорили о тренде на warcore – военной эстетике в одежде. Майки в виде бронежилетов, ремни с карабинами, балаклавы – Alyx максимально органично вписался в этот тренд.

В интервью Hypebeast Мэттью Уильямс сформулировал главный принцип Alyx: вещи должны нести в себе какой-то смысл, рассказывать историю. В другом интервью он говорил: «Я верю, что на планете слишком много одежды. Если я взял на себя ответственность делать одежду, то должен создавать что-то, что имеет право на существование».

Для этого Уильямс перебрался в небольшой итальянский город Феррара. Сейчас все производство Alyx там. Бренд стал семейным: жена Уильямса работает с креативной командой и отделом продаж, двоюродный брат – его помощник, свекровь работает в шоу-румах, а брат жены – фотограф. «По-моему, в Италии лучшее производство в мире. Я могу напрямую работать с нашими поставщиками и фабриками, развивать изготовление на заказ оборудования и тканей. Здесь удивительная культура и образ жизни, которые определенно влияют как на мою работу, так и на меня», – говорит дизайнер.
Сегодня самые узнаваемые вещи Alyx – нагрудные сумки как у Канье (примерно 500 евро) и ремни (около 300 евро).

В Лондоне правда проблемы с бандитами
По мнению исследователей из лондонского университета Саут-Бэнк, в английской столице действуют около 250 уличных банд, в которых состоят примерно 4,5 тысячи человек. Они замешаны в 50% перестрелок, 22% тяжких насильственных преступлений, 17% ограблений и 14% изнасилований.

Как утверждает BBC, c начала этого года в Лондоне произошло 89 насильственных смертей. С 2010 года их стало больше на 40%, при этом бюджет городской полиции сократился на миллиард фунтов, а полицейских стало меньше на 30 тысяч. Мэр Лондона Садик Хан обещал в этом году дополнительно выделить им £110 млн из городского бюджета.

По мнению лондонской полиции, одна из главных причин всплеска преступности – дрилл. Это музыкальный жанр, близкий к хип-хопу, он зародился в 2012-м на юге Чикаго, там мрачный звук и тексты о криминальных делах. Дрилл-музыканты носят черные балаклавы.

По мнению британского издания Index on Censorship, запрет дрилла не поможет справиться с ростом преступности, бороться надо с преступлениями, а не музыкой «Причин убить много — музыка, травка, девушки, да что угодно. Просто сейчас люди ищут всему оправдание. Можно построить молодежные центры, помочь обществу за счет правильных инвестиций, но вы не хотите этого делать. Вы ищете оправдание в дрилле», ­– рассуждал британский рэпер Инкогнито, участник банды Moscow17.
В начале августа Инкогнито зарезали. По мнению полиции, причиной гибели стала вражда Moscow17 с бандой Zone2. Война между бандами началась после того, как рэперы стали диссить друг друга.

Nike уже снимала вещь с продажи
Это не первый раз, когда Nike что-то убирала из продажи. В 2013 году компания отозвала футболки с забрызганной кровью надписью «Бостонская резня». Они появились в память о разгромном поражении бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» от «Нью-Йорк Янкиз» в 1978 году. После теракта на Бостонском марафоне у надписи появился нежелательный подтекст – и Nike прекратил продажи.  


Фото: instagram.com/matthewmwilliams; instagram.com/nike; nike.com; instagram.com/alyxstudio


 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Nike пришлось снять с продажи черную балаклаву. На бренд наезжали в соцсетях Этим летом Nike выпустил коллаборацию c дизайнером Мэттью Уильямсом. В релизе была черная...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 8 лет тюрьмы. 69-летний гость перебрал с алкоголем и несколько раз ударил ножом молодого оппонента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика