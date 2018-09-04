Nike обвинили в пропаганде бандитизма. Все из-за черной балаклавы

by.tribuna.com. Помимо маски, аксессуар состоит из воротника и наплечных лент, которые похожи на кобуру для пистолета и чехол для ножа, пишет





В соцсетях многие взбесились. Nike обвинили в пропаганде культуры уличных банд – больная тема для Великобритании. Одним из первых компанию атаковал ютуб-блогер MR DT (у него канал про «Арсенал»). «Nike, это неправильно, – твитнул он. – Я думаю, вы сделали большую ошибку, когда нацелились на прибыль с бандитской культуры».





Британский радиоведущий и обозреватель Liverpool Echo Пит Прайс тоже был в бешенстве: «Позорище. Nike рекламируют бандитскую культуру балаклавой за £70. Резня вышла из-под контроля, особенно в Лондоне. Это отвратительная бандитская мода ради прибыли», – написал он в твиттере.





Ситуацию усугубило, что для рекламной кампании коллаба выбрали темнокожих моделей. В Nike полетели обвинения в поддержке расовых стереотипов (мол, все уличные бандиты – черные). Через несколько дней критики в соцсетях балаклаву сняли с продажи. «Мы ни в коем случае не поддерживаем увлечение бандитской культурой», ­– прокомментировали ситуацию в компании. На реселл-площадке Grailed балаклаву Nike и Мэттью Уильямса еще можно купить примерно за $200.













Для Nike это важный коллаб, у него была оригинальная рекламная кампания

Коллаборация с Мэттью Уильямсом – один из главных проектов Nike этого лета. Помимо балаклавы, в коллекции представлены куртки, футболки, леггинсы и кроп-топы. В оригинальном рекламном ролике показано изображение с 6 камер наблюдения, где появляются модели в вещах из коллекции. «Будущее за компьютерным дизайном и компьютерными данными. Благодаря этому мы можем смотреть на вещи по-другому и глубже. Совмещать компьютерные данные и эмоции очень интересно», – объяснял эстетику ролика Уильямс.





Коллекцию рекламировали не только реальные модели, но и Лил Микела. Это первая виртуальная модель-суперзвезда.





Ее создала американская компания Brud, которая специализируется на искусственном интеллекте. Лил рекламирует Supreme, adidas, Converse, Prada, она появилась на развороте модного журнала Paper и даже релизит свою музыку. Сейчас на нее подписано 1,4 миллиона человек.





Кто вообще такой Мэттью Уильямс?

До создания своего бренда Уильямс был в тусовке Канье Уэста. В 2008-м он сделал рэперу костюм для легендарного выступления с Daft Punk на «Грэмми». Спустя несколько лет Канье помог раскрутить бренд Уильямса, надев нагрудную сумку во время шопинга в Нью-Йорке.





Вместе с Вирджилом Абло и Хероном Престоном Уильямс входил в тусовку Been Trill. Они создали одноименный бренд, вещи которого стоили огромных денег (например, шнурки за $100 в рамках коллаба со Starks). Бренду помогли связи: в Been Trill ходили Канье, Дрейк, Биг Шон и Рианна. Он быстро стал популярен, но из-за адских цен и не лучшего качества мода на него прошла.





Еще Уильямс работал с Леди Гагой и был креативным руководителем Haus Of GaGa (творческая группа певицы, которая создает одежду и аксессуары для выступлений и клипов).





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В 2015-м Уильямс запустил свой бренд одежды Alyx, назвав его в честь старшей дочери.













В этом году он переименовал бренд в 1017 ALYX 9SM. Это отсылка к дате рождения основателя и аббревиатура адреса студии Alyx в Нью-Йорке на улице Сейнт Маркс Плейс.





Первые два года бренд делал только женскую одежду. «Уильямс – новый тип дизайнера. Он больше известен связями, чем вещами. Он – фэшн-феномен XXI века», – писала легендарный журналист Vogue Сюзи Менкс. При этом она очень хвалила лукбук Alyx осень-зима 2016/17.













В 2017-м Alyx представил первую мужскую коллекцию. Уильямс рассказывал GQ Style, что его вдохновляло время, которое он провел в Берлине – в частности, берлинская BDSM-культура.

Тогда же в вещах Уильямса появились милитари-элементы. Этим летом фэшн-медиа заговорили о тренде на warcore – военной эстетике в одежде. Майки в виде бронежилетов, ремни с карабинами, балаклавы – Alyx максимально органично вписался в этот тренд.





В интервью Hypebeast Мэттью Уильямс сформулировал главный принцип Alyx: вещи должны нести в себе какой-то смысл, рассказывать историю. В другом интервью он говорил: «Я верю, что на планете слишком много одежды. Если я взял на себя ответственность делать одежду, то должен создавать что-то, что имеет право на существование».





Для этого Уильямс перебрался в небольшой итальянский город Феррара. Сейчас все производство Alyx там. Бренд стал семейным: жена Уильямса работает с креативной командой и отделом продаж, двоюродный брат – его помощник, свекровь работает в шоу-румах, а брат жены – фотограф. «По-моему, в Италии лучшее производство в мире. Я могу напрямую работать с нашими поставщиками и фабриками, развивать изготовление на заказ оборудования и тканей. Здесь удивительная культура и образ жизни, которые определенно влияют как на мою работу, так и на меня», – говорит дизайнер.

Сегодня самые узнаваемые вещи Alyx – нагрудные сумки как у Канье (примерно 500 евро) и ремни (около 300 евро).





В Лондоне правда проблемы с бандитами

По мнению исследователей из лондонского университета Саут-Бэнк, в английской столице действуют около 250 уличных банд, в которых состоят примерно 4,5 тысячи человек. Они замешаны в 50% перестрелок, 22% тяжких насильственных преступлений, 17% ограблений и 14% изнасилований.





Как утверждает BBC, c начала этого года в Лондоне произошло 89 насильственных смертей. С 2010 года их стало больше на 40%, при этом бюджет городской полиции сократился на миллиард фунтов, а полицейских стало меньше на 30 тысяч. Мэр Лондона Садик Хан обещал в этом году дополнительно выделить им £110 млн из городского бюджета.





По мнению лондонской полиции, одна из главных причин всплеска преступности – дрилл. Это музыкальный жанр, близкий к хип-хопу, он зародился в 2012-м на юге Чикаго, там мрачный звук и тексты о криминальных делах. Дрилл-музыканты носят черные балаклавы.





По мнению британского издания Index on Censorship, запрет дрилла не поможет справиться с ростом преступности, бороться надо с преступлениями, а не музыкой «Причин убить много — музыка, травка, девушки, да что угодно. Просто сейчас люди ищут всему оправдание. Можно построить молодежные центры, помочь обществу за счет правильных инвестиций, но вы не хотите этого делать. Вы ищете оправдание в дрилле», ­– рассуждал британский рэпер Инкогнито, участник банды Moscow17.

В начале августа Инкогнито зарезали. По мнению полиции, причиной гибели стала вражда Moscow17 с бандой Zone2. Война между бандами началась после того, как рэперы стали диссить друг друга.





Nike уже снимала вещь с продажи

Это не первый раз, когда Nike что-то убирала из продажи. В 2013 году компания отозвала футболки с забрызганной кровью надписью «Бостонская резня». Они появились в память о разгромном поражении бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» от «Нью-Йорк Янкиз» в 1978 году. После теракта на Бостонском марафоне у надписи появился нежелательный подтекст – и Nike прекратил продажи.