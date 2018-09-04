Белоруска нашла якобы погибшего гражданского мужа в другой семье в России

ex-press.by . В середине 2000-х она жила в гражданском браке и родила ребенка. Ее возлюбленный, дабы содержать семью, уехал на заработки в Россию. Да так и не вернулся. В скором времени женщине сообщили, что ее гражданский муж погиб. Интересную историю рассказала в районном суде истица, обратившаяся за разрешением на генетическую экспертизу, сообщает. В середине 2000-х она жила в гражданском браке и родила ребенка. Ее возлюбленный, дабы содержать семью, уехал на заработки в Россию. Да так и не вернулся. В скором времени женщине сообщили, что ее гражданский муж погиб.





Погоревав по поводу безвременной утраты, она собралась с силами и в одиночку стала воспитывать ребенка. Когда тому исполнилось 12 лет, в одной из соцсетей сынишка вдруг обнаружил фото мужчины, похожего на своего отца (благо дома имелись старые снимки для сравнения). Мама чуть позже подтвердила догадку мальчугана и сама удивилась неслабо.









«Впоследствии оказалось, что мужчина на самом деле жив и у него сейчас другая семья. С целью взыскать алименты с горе-отца, женщина обратилась в суд для проведения генетической экспертизы. Результаты исследования - вероятность отцовства составляет 99,999%», — рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Сивицкая.



