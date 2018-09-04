Павел Усов: Минск просто не знает, как выстраивать отношения с Москвой

Беларусь вынуждена расплачиваться за бездарную и антинациональную политику режима Лукашенко





О перипетиях белорусско-российского обострения «Белорусский партизан» побеседовал с доктором политических наук Павлом Усовым.





- Лукашенко не смог определиться с кандидатурой посла Беларуси в России. Какого посла в Россию Лукашенко ищет, с какими качествами?





- В вопросе кадрового назначения в Беларуси очень трудно говорить о качествах или способностях тех, кто занимает должности. Главное качество – это исполнительность. Что касается функций послов Республики Беларусь, то это вообще второстепенные, технические должности. Дипломатия должна отражать общую внешнеполитическую доктрину.

Если говорить об отношениях с Россией, то тут нет никакой ясности и, тем более, никакой доктрины, никакого понимания. Минск просто не знает, как выстраивать отношения с Москвой, какой должна быть стратегия. И что в конечном итоге делать в условиях общего обострения ситуации в регионе. Портрет белорусского посла в России – это, как правило, средний советский чиновник без какого-либо дипломатического опыта. Поэтому тенденция останется неизменной, хотя, учитывая все сложности, явное продавливание Россией своих интересов в Беларуси, в Москве должен быть профессиональный жесткий белорусский, а не советский, дипломат.





- Вообще странновато выглядит отзыв из Москвы прежнего посла Игоря Петришенко, назначенного вице-премьером по социальным вопросам. Дипломатический багаж явно оказался лишним?





- Как я уже сказал, в Беларуси нет дипломатов, есть общий класс чиновников, которые хороши в любых ролях. Можно вспомнить того же Кобякова, бывшего посла Беларуси в России, ставшего позже премьер-министром. Лукашенко ясно выразился, чиновник любого ранга должен выполнять указания президента, вот и все. Т.е. речь не идет об долгосрочных интересах государства, выявлении и предотвращении угроз во внешней политике и т.д., а исключительно о выполнении сиюминутных прихотей руководителя страны. Поэтому как в должности премьера, так и в должности посла спокойно может быть директор среднего предприятия или колхоза.





- Назначение действующего члена Совбеза РФ Михаила Бабича послом и одновременно спецпредставителем президента РФ в Беларуси наделала много шума. Однако сейчас Владимир Макей достаточно бравурно заявляет, что Минск останется только в выигрыше: "Я считаю, что это даже более выгодный вариант для нас в том плане, что, как я понимаю, это означает прямой выход через посла на администрацию президента или самого президента России". Не строит ли Минск хорошую мину при плохой игре?





- Минску в этом случае просто нечего сказать, остается только мило улыбаться. Вообще довольно странное, местечковое заявление главы белорусского МИДа. Что значит прямой выход на администрацию президента? Разве Беларусь некий второстепенный регион Российской Федерации, или всеми забытое село в глухой тайге, что необходимо иметь выхода на администрацию, получить доступ к Путину, чтобы решить какие-то проблемы? Разве независимой республике, с президентом, который заявляет о незыблемости суверенитета страны, нужны второстепенные каналы доступа к Путину?! Это настолько уничижительное заявление, которое в действительности показывает всю несамостоятельность белорусских чиновников даже на уровне сознания, показывает, что в отношениях с Россией Беларусь - это не самостоятельный субъект, а российская провинция.





- И Россия, и Беларусь фактически сменили всю команду переговорщиков, которые занимались устранением молочно-нефтяных войн (вакантной осталась только должность беларуского посла в Москве). Двусторонние отношения тоже ждет полная перезагрузка? -В Москве уже заявили, что готовы обрезать поставки нефтепродуктов с 2 миллионов тонн в год до 100-300 тысяч тонн. Торг продолжается либо это уже готовность к действию?





- Вся проблема в том, что отношения между Беларусью и Россией не равнозначные. Москва не смотрит на Беларусь как на самостоятельное государство, а лишь как на провинцию, которая временно получила широкую государственную автономию. Вся нынешняя политика России сводится к тому, чтобы ограничить эту автономию. Другая проблема в том, что Минск согласен с второстепенной ролью в этих отношениях, так как Беларусь всегда выступала в роли просителя, зависимого, а не самодостаточного государства. Поэтому невозможно говорить о перезагрузке отношений, а лишь об усилении давления со стороны Москвы. И, ограничения поставок нефти - это доказательство того, какую политику будет реализовывать Кремль. И в Москве, и в Минске существует отчетливое представление о том, что никто: ни Европа, ни Китай - не будут финансировать белорусское дотационное государство.





Очевидно, наступил тот момент, когда Беларусь вынуждена будет расплачиваться за бездарную и антинациональную политику режима Лукашенко.



