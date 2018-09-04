Одного из лучших белорусских велогонщиков обвиняют в употреблении допинга

Как стало известно, один из сильнейших велогонщиков Беларуси Константин Сивцов провалил допинг-тест. Об этом сообщили представители его клуба «Бахрейн-Мерида».

По предварительной информации, допинг-проба, которая в итоге оказалась положительной, была взята 31 июля 2018 года во внесоревновательный период. Международный союз велосипедистов уточняет, что в крови белоруса обнаружен эритропоэтин, а взятие пробы было предварительно запланировано.

Представители клуба «Бахрейн-Мерида» объявили, что Константина Сивцова уже отстранили от соревнований и контракт с ним продлен не будет. При этом сам велогонщик отрицает свою вину.

На своей странице в социальной сети Instagram белорус отмечает, что официальных результатов допинг-теста еще нет, поэтому он крайне удивлен публикацией данной информации. В качестве доказательства он приводит скриншот его личной страницы в системе ADAMS. Гонщик также отметил, что в его доме сейчас проводится обыск.

За свою карьеру Константин Сивцов дважды попадал в топ-10 общего зачета престижных соревнований «Джиро д`Италия», выигрывал «Тур Джорджии» и «Тур Хорватии». Если сведения о положительной допинг-пробе Константина Сивцова подтвердятся, то она станет первой в истории мужского шоссейного велоспорта.