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Одного из лучших белорусских велогонщиков обвиняют в употреблении допинга

05.09.2018 19:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Одного из лучших белорусских велогонщиков обвиняют в употреблении допинга
Фото из открытых источников

Как стало известно, один из сильнейших велогонщиков Беларуси Константин Сивцов провалил допинг-тест. Об этом сообщили представители его клуба «Бахрейн-Мерида».

Одного из лучших белорусских велогонщиков обвиняют в употреблении допинга Белорусский велогонщик Константин Сивцов выиграл этап гонки «Тур Хорватии»

По предварительной информации, допинг-проба, которая в итоге оказалась положительной, была взята 31 июля 2018 года во внесоревновательный период. Международный союз велосипедистов уточняет, что в крови белоруса обнаружен эритропоэтин, а взятие пробы было предварительно запланировано.

Представители клуба «Бахрейн-Мерида» объявили, что Константина Сивцова уже отстранили от соревнований и контракт с ним продлен не будет. При этом сам велогонщик отрицает свою вину.

На своей странице в социальной сети Instagram белорус отмечает, что официальных результатов допинг-теста еще нет, поэтому он крайне удивлен публикацией данной информации. В качестве доказательства он приводит скриншот его личной страницы в системе ADAMS. Гонщик также отметил, что в его доме сейчас проводится обыск.

 

За свою карьеру Константин Сивцов дважды попадал в топ-10 общего зачета престижных соревнований «Джиро д`Италия», выигрывал «Тур Джорджии» и «Тур Хорватии». Если сведения о положительной допинг-пробе Константина Сивцова подтвердятся, то она станет первой в истории мужского шоссейного велоспорта.

 
 
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Константин Сивцов рискует быть дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ.
 
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