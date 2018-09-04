"В Беларуси цены на 15% ниже, чем в России, и на 40%, чем в Литве". Глава МАРТ - про цены, инфляцию и монополии

Инфляция в Беларуси по итогам этого года, как и прогнозируется, не должна превысить 6%. Об этом сегодня рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович. Глава ведомства также рассказал про то, как отличаются цены в нашей стране и соседних государствах, о монополии на стационарную и почтовую связь, о контроле за отношениями между поставщиками и торговыми сетями, а также про бизнес на селе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Какой будет инфляция в этом году

Министр сказал, что по итогам года инфляция не превысит 6%.

— Хочу вас заверить, что по итогам года нет у нас нет никаких предпосылок к невыполнению задачи, поставленной указом № 469. То есть прирост индекса потребительских цен должен быть не более 6%. Это будет выполнено, — отметил Владимир Колтович.

Министр сказал, что сегодня темпы роста цен производителей превышают темпы роста цен «на полках», что «увеличивает инфляционное давление».

— По данным за первое полугодие, индекс потребительских цен производителей сельхозпродукции составил 111,4%, индекс цен производителей промышленной продукции — 107,1%, индекс потребительских цен 104,1%, — приводит статистику министр.

Кстати, МАРТ следит не только за ценами на продукты на внутреннем рынке, но и на внешнем.

— Мы проводим мониторинг цен на рынке сопредельных государств по отдельным группам продуктов питания — мы отслеживаем 21 позицию. В Беларуси в среднем цены на 15% ниже чем в Российской федерации, на 40% ниже чем в Литве, на 5% и 7% ниже чем в Украине и в Польше соответственно.

Про бизнес на селе

Министр рассказал и про дополнительные льготы для бизнеса на селе, которые могут получить те, кто им занимается. В министерстве трудится рабочая группа, которая вырабатывает предложения по усовершенствованию указа № 345.

— Среди наших предложений — продление срока его действия до 2030 года, снижение налоговой ставки для упрощенной системы налогообложения (до 2%), освобождение от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, для юридических лиц, исключение условия, обязывающего юрлиц и ИП для освобождения от НДС осуществлять распределение налоговых вычетов методом раздельного учета, — перечисляет Владимир Колтович.



Снимок носит иллюстративный характер. Автолавка приезжает в деревню три раза в неделю. Фото Натальи Пригодич, TUT.BY

Также чиновники предлагают внести изменения в указ, которые касаются тарифов на электроэнергию для розничных торговых объектов и общепита. Кроме того, вероятно, автомагазины смогут получать субсидии от местных властей на возмещение транспортных затрат.

На 1 августа льготами указа № 345 воспользовались 667 субъектов — 171 юридическое лицо и 496 индивидуальных предпринимателей. В селах открыто 160 торговых объектов и 17 объектов общепита, которые подпадают под действие указа. Количество автомагазинов выросло на 60, теперь их насчитывается 812.

О монополии на стационарную и почтовую связь

Министр предложил исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные городские телефоны и почтовую связь, потому что такие услуги может оказывать любое юридическое лицо. Изменения, касающиеся этого вопроса, уже есть в проекте закона о внесении дополнений и изменений в закон о естественных монополиях.

— Мы считаем, что этот рынок должен быть конкурентным, — сказал Владимир Колтович. — Тем не менее «Белтелеком» и «Белпочта» все еще будут занимать доминирующее положение, и, естественно, к ним будут применяться меры антимонопольного регулирования как к доминантам.

Планируется, что министерство определит порядок раскрытия субъектами естественных монополий информации о результатах их деятельности. Также предполагается, что за МАРТ закрепят полномочия на определения порядка принятия решений об изменении тарифов.

— В результате мы должны прийти к упорядочению и совершенствованию регулирования тарифов на услуги естественных монополий и усилению контроля за обоснованностью формирования затрат. Также будет введен институт публичных слушаний при установлении и изменении тарифов. В результате будет обеспечено упреждающее информирование потребителей о принятии тарифных решений, и МАРТ будет иметь возможность получать в процессе слушаний предложения по усовершенствованию тарифного регулирования, — говорит министр.

О тарифах для естественных монополий

МАРТ совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям намерено определить методики, по которым будут устанавливаться тарифы для естественных монополий.

Владимир Колтович сказал, что с железной дорогой уже заключено соглашение, согласно которому разрабатывается методика, где будет видно, как формируется себестоимость.

— Разработан порядок прогнозирования себестоимости, порядок расчета необходимой прибыли и установленные сроки и критерии изменения тарифов, — перечисляет министр.

Он также отметил, что система тарифного регулирования требует постоянных изменений.

— Есть причины, которые предопределяют минусы в этой системе. Это оказание большинства услуг по тарифам ниже себестоимости, себестоимость формируется что называется котловым методом, отсутствие у большинства субъектов естественных монополий раздельного учета, то есть порядка отнесения затрат на различные виды услуг. Это также отсутствие обоснованных, методических подходов, устанавливающих предпосылки, порядок и методы установления, изменения тарифов, — говорит Владимир Колтович.

О контроле за отношениями между поставщиками и торговыми сетями

Владимир Колтович говорит, что «МАРТ выступает за регламентацию государством отношений между торговыми сетями и поставщиками». Это значит, что в Беларуси планируется внести изменения в закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания», а именно в те части, которые касаются торговых сетей.

— Рыночная сила торговых сетей растет. По мере возрастания рыночной силы ущемляются права поставщиков. В связи с этим государство должно регулировать и регламентировать порядок взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками. Мы работаем над законом о государственном регулировании и предлагаем ряд мер.

В их числе этих мер, к примеру, «запрет на включение в договор о поставке платы за оказание услуг, направленных на продвижение товара, запрет на установление в договорах о поставке и иных гражданско-правовых договорах вознаграждения за осуществление операций, относящихся к торгово-технологическому процессу. Согласно новому проекту закона не допускается установления в договорах требования о внесении поставщиком платы за право поставок товаров».

В настоящее время в законодательстве есть норма, которая предусматривает ограничение развития торговых сетей, когда они достигают доли 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров.

— Мы уверены, что нарушение баланса и монополизация ритейла приведет к тому, что увеличатся риски по обеспечению ценовой стабильности, ухудшится положение производителей товаров, — заключил чиновник.

Это ограничение останется в законе о торговле. Это необходимо для того, чтобы торговые сети не диктовали свои условия поставщикам.

— К примеру, в России установлены предельные уровни бонусов и дополнительных платежей в размере 5%. У нас эта норма отсутствует, и такие платежи не регулируются. Уверен, что при участии всех заинтересованных, и прежде всего самого бизнеса как со стороны производителей товаров, так и торговых сетей, мы придем к правильному решению. Этот вопрос находится в работе, — сказал министр.