Вслед за курицей заметно дорожает свинина. В торговой сети пояснили, с чем связан рост цен

Белорусы жалуются, что в некоторых магазинах заметно повысилась цена на мясо. «В понедельник свиная лопатка стоила 8 рублей, во вторник — минимум 10 рублей», — написал читатель в редакцию. FINANCE.TUT.BY ответили в одной из торговых сетей, в чем причина.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В торговых сетях подтверждают, что цены на свинину выросли.

— Действительно имеет место подорожание свинины. Это связано с ростом закупочной цены от производителей. Рост закупочных цен за последнее время составил 20% и больше. Ценообразование на свинину (торговая надбавка — прим. ред.) в сети Виталюр при этом не менялась. Наши специалисты прогнозируют продолжение роста закупочной цены, предлагаемой производителями, — прокомментировал ситуацию коммерческий директор акционер сети «Виталюр» Виталий Яцук.

В торговой сети не предполагают, что это очередной сговор производителей.

— Сегодня рынок находится в ощутимом дефиците свинины. В данном случае работают базовые законы экономики. Когда спрос превышает предложение, цена растет.

Напомним, мясо курицы дорожает в Беларуси уже третий месяц. Сейчас специалисты МАРТ заканчивают проводить антимонопольное расследование. Об этом сегодня сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.

— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснил Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.

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