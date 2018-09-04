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Вслед за курицей заметно дорожает свинина. В торговой сети пояснили, с чем связан рост цен
Белорусы жалуются, что в некоторых магазинах заметно повысилась цена на мясо. «В понедельник свиная лопатка стоила 8 рублей, во вторник — минимум 10 рублей», — написал читатель в редакцию. FINANCE.TUT.BY ответили в одной из торговых сетей, в чем причина.
В торговых сетях подтверждают, что цены на свинину выросли.
— Действительно имеет место подорожание свинины. Это связано с ростом закупочной цены от производителей. Рост закупочных цен за последнее время составил 20% и больше. Ценообразование на свинину (торговая надбавка — прим. ред.) в сети Виталюр при этом не менялась. Наши специалисты прогнозируют продолжение роста закупочной цены, предлагаемой производителями, — прокомментировал ситуацию коммерческий директор акционер сети «Виталюр» Виталий Яцук.
В торговой сети не предполагают, что это очередной сговор производителей.
— Сегодня рынок находится в ощутимом дефиците свинины. В данном случае работают базовые законы экономики. Когда спрос превышает предложение, цена растет.
Напомним, мясо курицы
Вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.
— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснил Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.
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Белорусы жалуются, что в некоторых магазинах заметно повысилась цена на свинину. FINANCE.TUT.BY ответили в одной из торговых сетей, в чем причина.
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