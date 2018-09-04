Сколько женщин в России могут дожить до новой пенсии. Графики



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что это значит с точки зрения демографии?

Регионы, где женщины дольше всего могут прожить на пенсии





Инфографика bbc.com

Регионы, где женщины меньше всего живут на пенсии





Инфографика bbc.com

Короткая пенсия





Инфографика bbc.com

Президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин и дать им возможность выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года. Но все ли они доживут до пенсии?В первом варианте пенсионной реформы, предложенной правительством России, пенсионный возраст для женщин предлагалось увеличить на восемь лет, до 63 лет, в то время как для мужчин — только на пять, до 65 лет.Но президент России29 августа предложил смягчить условия пенсионной реформы для женщин. Это затронет 2,4 млн человек, заявляла ранее вице-премьерИзвестно, что российские женщины живут дольше мужчин — в среднем на 11 лет.Дожившие до 60 лет женщины в России в среднем могут прожить еще 21 год. Еще дольше — 24 года — жительницы Москвы.Меньше всего на пенсии живут жительницы Чукотки — 17,5 года, подсчитал демографна основе данных Российской базы данных по рождаемости и смертности. В ней собраны показатели смертности, рождаемости, численности населения и «подверженность риску» — вероятности смерти в течение определенного периода жизни.Средняя продолжительность жизни в возрасте 60 летСредняя продолжительность жизни в возрасте 60 лет.Мужчины, дожив до 65 лет, в среднем могут прожить еще меньше — 14,5 года.Но до своей пенсии доживают не все. До 60 лет по статистике доживают 93% женщин, достигших 50-летия, и 90% тех, кому исполнилось 40 лет.Процент женщин разных возрастов, которые доживают до пенсии.По подсчетам Кашницкого, среди женщин, достигших 60-летия, 3% могут не дожить до 63 лет. Больше всего таких женщин на Чукотке и в Туве (по 6%). Получается, что для них смягчение пенсионной реформы — существенный вопрос.Меньше всего — в Калмыкии, Москве и Татарстане (около 2%).