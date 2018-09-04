В Минске грузовик врезался в автобус



Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 5 сентября около 8.00. 59-летний водитель на грузовике MAN ехал по первой полосе Партизанского проспекта в сторону улицы Ротмистрова.Водитель не выдержал боковой интервал, грузовик столкнулся со стоящим на остановке автобусом, сообщили в ГАИ. От удара у MAN разрушился прицеп, повредив двигавшуюся во второй полосе Audi.Пострадавших в ДТП нет.