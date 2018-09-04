В Молодечненском районе Audi насмерть сбила велосипедиста, водитель бросил машину и скрылся



Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by

В 8.45 водитель на Audi 100 сбил движущегося в попутном направлении 58-летнего велосипедиста, жителя Вилейки,в УВД Миноблисполкома.В результате наезда мужчина умер на месте происшествия. Водитель Audi оставил машину и скрылся с места ДТП. Его ищут.Обстоятельства аварии и личность водителя устанавливаются.