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В Молодечненском районе Audi насмерть сбила велосипедиста, водитель бросил машину и скрылся
Фото: uvd-mo.gov.by
В 8.45 водитель на Audi 100 сбил движущегося в попутном направлении 58-летнего велосипедиста, жителя Вилейки,
В результате наезда мужчина умер на месте происшествия. Водитель Audi оставил машину и скрылся с места ДТП. Его ищут.
Фото: uvd-mo.gov.by
Обстоятельства аварии и личность водителя устанавливаются.
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ДТП произошло утром 5 сентября на 81-м км автодороги Минск — Молодечно — Нарочь.
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