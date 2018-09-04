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Карантин: неизвестная болезнь поразила почти 100 пассажиров рейса Дубай — Нью-Йорк

05.09.2018 19:23 — Разное | UDF  
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Фото: © Twitter / Larry Coben
В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке поместили на карантин целый самолёт, на борту которого более 100 пассажиров сообщили о плохом самочувствии. Об этом сообщает ABC News.

У пострадавших поднялась температура выше 37,7°С и начался кашель.

Рейс из Дубая (Арабские Эмираты) направлялся в Нью-Йорк, когда по меньшей мере 100 из 500 пассажиров на борту пожаловались, что плохо себя чувствуют, пишет Лайф.

Самолёт приземлился в аэропорту в среду, 5 сентября, около 9:10 утра, где полиция порта и центр по контролю и профилактике заболеваний уже ожидали в промежуточной зоне для проверки пассажиров.

Причиной стала неизвестная болезнь, поразившая около сотни человек на борту. У всех поднялась температура (выше 37,7°С) и начался кашель.

Мэр города подтвердил данные, заявив, что самолёт был помещён в карантин.

По словам одного из пассажиров — путешественника Ларри Кобена, сам он не видел заболевших на борту, однако уточнил, что воздушное судно двухуровневое.

Всех пассажиров попросили заполнить специальные формы Центра по контролю и профилактике заболеваний.

 
 
Ссылка на источник 32
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У пострадавших поднялась температура выше 37,7°С и начался кашель.
 
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