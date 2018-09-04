Александр Лукашенко объявил благодарности представителям архивной отрасли, производственной, образовательной и культурной сфер

Благодарность президента Беларуси объявлена представителям архивной отрасли, производственной, образовательной и культурной сфер. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

"За большой вклад в обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда, развитие архивного дела и отечественной исторической науки Благодарности удостоено государственное учреждение "Национальный исторический архив Беларуси", - говорится в сообщении.

Благодарность также объявлена коллективу работников ЗАО "Голографическая индустрия" за значительный вклад в развитие голографического производства и исполнение государственных программ в сфере охранных технологий.

Благодарности президента удостоены работники Белорусского государственного экономического университета за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. В их числе профессор кафедры высшей математики Михаил Дымков, заведующий кафедрой физикохимии материалов и производственных технологий Николай Матвейко и первый проректор вуза Виктор Садовский.

За многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы благодарность объявлена члену правления Союза писателей Беларуси Василию Ширко.