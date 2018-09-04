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В ОБСЕ согласились обсудить вопрос о возможности международного расследования гибели Захарченко

05.09.2018 19:17 — Разное | Интерфакс  
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Вопрос о возможном проведении международного расследования гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко будет обсужден в ближайшее время, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик журналистам в среду в Минске.

"Господин Грызлов поднял этот вопрос, и мы решили обсудить его в ближайшее время", - сказал М.Сайдик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя гибель А.Захарченко, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что "любая смерть и особенно насильственная заслуживает сожаления".

"Я всегда призывал и сегодня настоятельно призываю прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и избегания человеческих жертв", продолжил он, добавив, что "к сожалению, с самого начала конфликт повлек за собой слишком много жертв".

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Представитель РФ в группе Борис Грызлов в среду сообщил журналистам, что российская делегация на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложила провести международное расследование убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

"Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко", - сказал Б.Грызлов.

По его словам, российская сторона настаивает, "чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложила организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы, под эгидой ОБСЕ".

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос о возможном проведении международного расследования гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко будет обсужден...
 
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