|
Мэй не заинтересована в разговоре с Путиным - СМИ со ссылкой на представителя
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя британского премьера.
"У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Т.Мэй.
В то же время, агентство сообщило, что Т.Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)