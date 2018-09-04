Мэй не заинтересована в разговоре с Путиным - СМИ со ссылкой на представителя

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя британского премьера.

"У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Т.Мэй.

В то же время, агентство сообщило, что Т.Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.