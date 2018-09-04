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В Минске сгорел раритетный автомобиль Cadillac

05.09.2018 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске сгорел раритетный автомобиль Cadillac
@112MINSK / twitter.com

Как стало известно, сообщение о возгорании автомобиля поступило спасателям в 12.21 5 сентября. На место вызова прибыли сотрудники МЧС.

В Минске сгорел раритетный автомобиль Cadillac В Витебском районе из дома из-за пожара эвакуировали 18 человек

Как пояснила официальный представитель МЧС Минска Ольга МЕЛЬЧЕНКО в социальной сети Twitter, спасатели обнаружили, что открытым пламенем горел 26-летний редкий Cadillac Deville. Буквально в течение десяти минут пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем были повреждены моторный отсек и салон машины. В данный момент выясняются причины пожара.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Инцидент произошел на улице Маяковского днем 5 сентября.
 
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