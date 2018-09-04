В Минске сгорел раритетный автомобиль Cadillac

Как стало известно, сообщение о возгорании автомобиля поступило спасателям в 12.21 5 сентября. На место вызова прибыли сотрудники МЧС.

Витебском В районе из дома из-за пожара эвакуировали 18 человек

Как пояснила официальный представитель МЧС Минска Ольга МЕЛЬЧЕНКО в социальной сети Twitter, спасатели обнаружили, что открытым пламенем горел 26-летний редкий Cadillac Deville. Буквально в течение десяти минут пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем были повреждены моторный отсек и салон машины. В данный момент выясняются причины пожара.