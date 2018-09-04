"Папа у Васи силен": мужчина устроил дебош в средней школе и теперь заплатит крупный штраф

Отец школьника присутствовал на заседании совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу поведения сына.





— В феврале 2018 года осужденный, находясь в одной из средних школ города Борисова возле кабинета, в котором проходил совет, из хулиганских побуждений в присутствии посторонних граждан выразился нецензурной бранью в адрес преподавательского коллектива учреждения образования, после чего умышленно повредил табличку на двери кабинета, поцарапав ее ключом. В дальнейшем, находясь в указанном кабинете, отец несовершеннолетнего продолжил хулиганские действия: умышленно ногой оттолкнул от себя стул, на котором сидел, после чего, выражаясь нецензурной бранью, а также высказывая угрозы применения насилия в отношении преподавательского состава, присутствующего на совете, нанес не менее трех ударов кулаком по столу, перевернул его, пнул ногой два стула, нанес удары по входной двери и дверной коробке, в результате чего повредил дверной замок с ручкой и декоративную отделку стены внутри кабинета, — рассказал А.В. Левкович, прокурор отдела прокуратуры Минской области.





Хулиганские действия данного мужчины повлекли причинение ущерба на общую сумму более 50 рублей.





Суд Борисовского района с учетом тяжести совершенного преступления, а также данных о личности виновного, впервые совершившего преступление, удовлетворительно характеризующегося по месту работы, добровольно возместившего ущерб, причиненный преступлением, назначил ему на основании ч. 1 ст. 339 УК наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин (4900 рублей).









Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе обвиняемого, определила оставить приговор суда Борисовского района без изменения.





анализирует mlyn.bу Приговор вступил в законную силу,mlyn.bу



