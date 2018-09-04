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"Папа у Васи силен": мужчина устроил дебош в средней школе и теперь заплатит крупный штраф
Борисовчанина вызвали в школу по вопросу поведения сына. Мужчина не совладал с эмоциями — бранился, угрожал учителям и опрокидывал мебель. В итоге суд назначил дебоширу крупный штраф за хулиганство. Приговор вступил в силу.
Отец школьника присутствовал на заседании совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу поведения сына.
— В феврале 2018 года осужденный, находясь в одной из средних школ города Борисова возле кабинета, в котором проходил совет, из хулиганских побуждений в присутствии посторонних граждан выразился нецензурной бранью в адрес преподавательского коллектива учреждения образования, после чего умышленно повредил табличку на двери кабинета, поцарапав ее ключом. В дальнейшем, находясь в указанном кабинете, отец несовершеннолетнего продолжил хулиганские действия: умышленно ногой оттолкнул от себя стул, на котором сидел, после чего, выражаясь нецензурной бранью, а также высказывая угрозы применения насилия в отношении преподавательского состава, присутствующего на совете, нанес не менее трех ударов кулаком по столу, перевернул его, пнул ногой два стула, нанес удары по входной двери и дверной коробке, в результате чего повредил дверной замок с ручкой и декоративную отделку стены внутри кабинета, — рассказал А.В. Левкович, прокурор отдела прокуратуры Минской области.
Хулиганские действия данного мужчины повлекли причинение ущерба на общую сумму более 50 рублей.
Суд Борисовского района с учетом тяжести совершенного преступления, а также данных о личности виновного, впервые совершившего преступление, удовлетворительно характеризующегося по месту работы, добровольно возместившего ущерб, причиненный преступлением, назначил ему на основании ч. 1 ст. 339 УК наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин (4900 рублей).
Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе обвиняемого, определила оставить приговор суда Борисовского района без изменения.
Приговор вступил в законную силу,
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Борисовчанина вызвали в школу по вопросу поведения сына. Мужчина не совладал с эмоциями — бранился, угрожал учителям и опрокидывал мебель. В итоге суд назначил...
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