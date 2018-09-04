ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Папа у Васи силен": мужчина устроил дебош в средней школе и теперь заплатит крупный штраф

05.09.2018 20:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Борисовчанина вызвали в школу по вопросу поведения сына. Мужчина не совладал с эмоциями — бранился, угрожал учителям и опрокидывал мебель. В итоге суд назначил дебоширу крупный штраф за хулиганство. Приговор вступил в силу.

Отец школьника присутствовал на заседании совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу поведения сына.

— В феврале 2018 года осужденный, находясь в одной из средних школ города Борисова возле кабинета, в котором проходил совет, из хулиганских побуждений в присутствии посторонних граждан выразился нецензурной бранью в адрес преподавательского коллектива учреждения образования, после чего умышленно повредил табличку на двери кабинета, поцарапав ее ключом. В дальнейшем, находясь в указанном кабинете, отец несовершеннолетнего продолжил хулиганские действия: умышленно ногой оттолкнул от себя стул, на котором сидел, после чего, выражаясь нецензурной бранью, а также высказывая угрозы применения насилия в отношении преподавательского состава, присутствующего на совете, нанес не менее трех ударов кулаком по столу, перевернул его, пнул ногой два стула, нанес удары по входной двери и дверной коробке, в результате чего повредил дверной замок с ручкой и декоративную отделку стены внутри кабинета, — рассказал А.В. Левкович, прокурор отдела прокуратуры Минской области.

Хулиганские действия данного мужчины повлекли причинение ущерба на общую сумму более 50 рублей.

Суд Борисовского района с учетом тяжести совершенного преступления, а также данных о личности виновного, впервые совершившего преступление, удовлетворительно характеризующегося по месту работы, добровольно возместившего ущерб, причиненный преступлением, назначил ему на основании ч. 1 ст. 339 УК наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин (4900 рублей).


Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе обвиняемого, определила оставить приговор суда Борисовского района без изменения.

Приговор вступил в законную силу, анализирует mlyn.bу


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовчанина вызвали в школу по вопросу поведения сына. Мужчина не совладал с эмоциями — бранился, угрожал учителям и опрокидывал мебель. В итоге суд назначил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расследование. Как Россия финансирует прокремлёвские СМИ в постсоветских странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика