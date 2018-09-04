Расследование. Как Россия финансирует прокремлёвские СМИ в постсоветских странах

Им рассылались разнарядки по освещению определенных тем и готовый контент, который нужно было обязательно публиковать. В документах, которые попали в руки журналистов, упоминается и Беларусь.





Предлагаем вам краткий конспект с результатами расследования.





Деньги поступали из третьих стран





Для финансирования пророссийских сайтов в странах Балтии регистрировались отдельные фирмы. Деньги поступали из третьих стран. Доказать связь между сайтами и Кремлём удалось благодаря документам и переписке, доступ к которым журналисты получили в соответствии с законами о свободе распространения информации в Эстонии. Документы составляли основу уголовного дела в отношении ключевого исполнителя указаний Москвы в Эстонии — Александра Корнилова, которого обвиняли в неуплате налогов.









Схема довольно простая: деньги поступали через компании, зарегистрированные за пределами как России, так и балтийских стран. Указания о том, какие именно темы обязательно нужно освещать, поступали через Skype. Редакции должны были отчитываться о проделанной работе, регулярно отправляя заказчикам списки опубликованных материалов. Одновременно с этим издания покупали трафик и комментарии на российских "фабриках троллей", чтобы улучшить показатели.





У всех сайтов было одно название – Baltnews





Отличались они только доменными зонами. Сайты похожи друг на друга по дизайну. Они появились в один день и почти одновременно публиковали почти одинаковые статьи. Но русскоязычному населению стран Балтии эти сайты показались независимыми изданиями.





От сайтов требовалось, чтобы каждый месяц там выходило минимум 70, но не более 500 новостей длиной до 100 слов. Кроме того, ежемесячно должно было выходить от 10 до 50 аналитических статей, эссе или повествовательных текстов. Для каждой такого статьи нужно было взять комментарии как минимум двух экспертов.





Ежемесячное финансирование и ежедневные распоряжения





Полученная журналистами Skype-переписка рассказывает только о работе Baltnews в Эстонии. Известно, что он финансировался через зарегистрированную в Нидерландах компанию Media Capital Holding BV. Расследователи делают вывод, что в Латвии и Литве издания работали по той же схеме.









Графика: Лоте Лармане. rebaltica.lv

Логи разговоров в Skype показывают, что Корнилов получал из Москвы ежемесячное финансирование и ежедневные распоряжения. В ответ он должен был посылать полный отчет о статьях, вышедших в течение месяца. При этом он манипулировал цифрами посещаемости в отчетах.





Корнилов и его помощник и друг Александр Дорофеев покупали "клики", чтобы сделать вид, что количество посетителей Baltnews больше, чем есть на самом деле. Для увеличения аудитории были заключены договорённости с компанией "Раскрутка сайтов".





Из переписки можно узнать, что один миллион просмотров стоил 10 тысяч 990 российских рублей [338 белорусских рублей по курсу на 5 сентября. - Еврорадио]. В течение нескольких месяцев владельцы сайта оформили несколько таких заказов. Кроме того, они закупали комментарии - по 9 рублей за штуку.





“Спутник” забросали помидорами





Целью Baltnews и подобных ему порталов было создание и вброс благоприятного для России контента, который потом расходился по интернету. У журналистов Еврорадио удалось найти ссылки на контент с Baltnews почти во всех белорусских независимых СМИ.





Беларусь в расследовании упоминается только один раз. В переписке за 25 мая 2016 года фигурирует список из 11 тем для различных медиа, который сформулировал представитель "России Сегодня" Александр Связин. Кроме балтийских изданий, там фигурировали региональные сайты "Sputnik", в том числе и белорусский.





Из перечисленных тем в белорусском "Спутнике" была реализована как минимум одна, о пресс-конференции "Белнефтехима". В статье рассказывается, что "нефтяные компании из РФ сократили объемы переработки нефти на белорусских НПЗ до минимума". Статьи о том, как "Спутник" забросали помидорами после того, как на сайт перешёл работать белорусский шоумен Александр Помидоров, мы не нашли.





Расследование имеет локальный контекст, но так мы можем увидеть схемы, по которым работает финансирование пророссийских медиа в других странах, где Кремлю важно иметь агентов влияния. Запутывание финансовых потоков, неявное управление, навязывание тем, накручивание посещаемости. И информация по самым разным темам, а не только пророссийские агитки.