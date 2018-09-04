В Беларуси разработали положение об идентификации комментаторов на форумах

На нём были обсуждены проекты двух постановлений Совмина. Первое — «О вопросах распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранного средства массовой информации и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" и «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса". В сообщении пресс-службы Министерства информации отмечается, что указанные документы единогласно одобрили "с предложением внесения в них незначительных редакционно-технических правок".





Белорусская ассоциация журналистов обращает внимание на то, что её представителей, как и сотрудников СМИ, которые хотели поучаствовать в обсуждении, не пригласили. Постановление разработано как продолжение поправок в закон "О СМИ", которые начнут действовать с 1 декабря 2018-го. Оно определит порядок того, как интернет-ресурсы будут идентифицировать комментаторов на форумах.









БАЖ хочет получить для ознакомления проекты постановлений и готовит соответствующее обращение в Министерство информации. Также в нём будет содержаться просьба включить в состав рабочей группы по разработке документов представителей журналистского сообщества.





сообщает euroradio.fm Идентификация комментаторов на сайтах предусматривается изменениями в законе "О СМИ", который Палата представителей и Совет Республики одобрили в июне 2018 года,euroradio.fm



