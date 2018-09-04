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В Беларуси разработали положение об идентификации комментаторов на форумах

05.09.2018 19:57 — Разное | Партизан  
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Выяснилось, что 4 сентября в Мининформации прошло заседание Общественно-консультационного (экспертного) совета по развитию предпринимательства (в него, в основном, входят чиновники и представители государственных СМИ).

На нём были обсуждены проекты двух постановлений Совмина. Первое — «О вопросах распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранного средства массовой информации и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" и «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса". В сообщении пресс-службы Министерства информации отмечается, что указанные документы единогласно одобрили "с предложением внесения в них незначительных редакционно-технических правок".

Белорусская ассоциация журналистов обращает внимание на то, что её представителей, как и сотрудников СМИ, которые хотели поучаствовать в обсуждении, не пригласили. Постановление разработано как продолжение поправок в закон "О СМИ", которые начнут действовать с 1 декабря 2018-го. Оно определит порядок того, как интернет-ресурсы будут идентифицировать комментаторов на форумах.


БАЖ хочет получить для ознакомления проекты постановлений и готовит соответствующее обращение в Министерство информации. Также в нём будет содержаться просьба включить в состав рабочей группы по разработке документов представителей журналистского сообщества.

Идентификация комментаторов на сайтах предусматривается изменениями в законе "О СМИ", который Палата представителей и Совет Республики одобрили в июне 2018 года, сообщает euroradio.fm


 
 
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Выяснилось, что 4 сентября в Мининформации прошло заседание Общественно-консультационного (экспертного) совета по развитию предпринимательства (в него, в...
 
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Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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Светлы шлях
Единство
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