|
Украинская делегация отказалась почтить память Захарченко на переговорах в Минске
Делегация Украины отказалась почтить память погибшего лидера непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов,
«Украинская делегация отказалась почтить память Александра Захарченко на заседании Контактной группы», — сказал Грызлов журналистам.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация Украины отказалась почтить память погибшего лидера непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил полпред России на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)