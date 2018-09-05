﻿ Четыре белорусских спортсмена и тренер дисквалифицированы за допинг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре белорусских спортсмена и тренер дисквалифицированы за допинг

05.09.2018 20:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дисциплинарной антидопинговой комиссией вынесено решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении тренера Сергея Вишняка (тяжелая атлетика), сроком на два года в отношении спортсменок Анастасии Станкевич (плавание) и Александры Миренковой (тяжелая атлетика), сроком на один год в отношении спортсменов Артема Данильчика (тяжелая атлетика) и Алины Щепановой (тяжелая атлетика).


Источник: pixabay.com

Сергей Вишняк дисквалифицирован согласно статье 2.8 Всемирного антидопингового кодекса за назначение спортсменам в соревновательный период запрещенной субстанции.

В допинг-пробах тяжелоатлетов Данильчика Артема, Щепановой Алины и Миренковой Александры была обнаружена запрещенная в спорте субстанция (диметилпентиламин). У спортсменов аннулированы результаты, достигнутые ими с 03.04.2018.

Мельдоний обнаружен в допинг-пробе Станкевич Анастасии. По решению комиссии аннулированы результаты, достигнутые спортсменкой с 16.01.2018 года, сообщает пресс-служба НАДА.

 
 
Ссылка на источник 155
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дисциплинарной антидопинговой комиссией вынесено решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении тренера Сергея Вишняка (тяжелая атлетика), сроком на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика