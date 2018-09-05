Не единичный случай. Жители Лиды продолжают жаловаться на магазин «Виталюр» за проданную по немалой цене замороженную губку вместо рыбного фарша (видео)





Не так давно мы рассказывали о неприятной истории , которая произошла с жительницей Лиды Ольгой Гаель, которая купила в магазине «Виталюр» замороженный фарш из хека, а на самом деле в упаковке оказалась замороженная губка. Оказывается, подобный случай не единичен.

Лидчанка Наталия также покупала рыбный фарш в магазине «Виталюр», сразу же готовить из него блюда не стала, а положила в морозильную камеру. Буквально вчера решила разморозить его и по итогу обнаружила в пакете обычную губку.

Стоила эта покупка женщине немало — 4,36 рубля. Наталия изначально планировала отвезти «фарш» обратно в магазин, но позже передумала: не захотелось ехать в другой конец города. Замороженную губку женщина сняла на видео.