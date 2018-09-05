|
Не единичный случай. Жители Лиды продолжают жаловаться на магазин «Виталюр» за проданную по немалой цене замороженную губку вместо рыбного фарша (видео)
Не так давно мы
Лидчанка Наталия также покупала рыбный фарш в магазине «Виталюр», сразу же готовить из него блюда не стала, а положила в морозильную камеру. Буквально вчера решила разморозить его и по итогу обнаружила в пакете обычную губку.
Стоила эта покупка женщине немало — 4,36 рубля. Наталия изначально планировала отвезти «фарш» обратно в магазин, но позже передумала: не захотелось ехать в другой конец города. Замороженную губку женщина сняла на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не единичный случай. Жители Лиды продолжают жаловаться на магазин «Виталюр» за проданную по немалой цене замороженную губку вместо рыбного фарша (видео)
Не так давно мы рассказывали о неприятной истории, которая произошла с жительницей Лиды Ольгой Гаель, которая купила в магазине «Виталюр» замороженный фарш из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)