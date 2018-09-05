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Место для сна, офис и жилая комната: представлен беспилотный электромобиль Volvo 360c

05.09.2018 20:48 — Разное | Tut.by  
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По замыслу разработчиков концепта 360c, такой «беспилотник» со временем мог бы стать альтернативой воздушным перевозкам на короткие расстояния.


Персональное транспортное средство, которое заберет вас из дома и доставит от двери до двери с комфортом первого класса, — так вкратце характеризуют в Volvo автономный концепт 360c. Работает он на электричестве (характеристик силовой установки не обнародовано), а бортовой автопилот отвечает пятому уровню автономности.


По задумке разработчиков, 360c предоставляет четыре возможных варианта использования — место для сна, мобильный офис, жилая комната и место для развлечений.


Спальной зоне инженеры уделили особое внимание. Они оценили, как расположение других пассажиров в салоне может влиять на безопасность в целом. В спальное место интегрировано специальное защитное одеяло — оно работает как трехточечный ремень безопасности, но приспособлено для лежачего положения седока.


О том, когда подобный беспилотный электрокар мог бы появиться на дорогах, в Volvo не сообщают. Пока 360c это лишь экспериментальный образец, демонстрирующий возможности автономных автомобилей в условиях смешанного движения, где «беспилотники» будут делить дорогу с другими транспортными средствами. Используемая на концепте система безопасности уведомляет остальных участников дорожного движения о своих намерениях с помощью звуков, цветов и визуальных эффектов.

«Мы твердо убеждены в том, что данный способ коммуникации должен быть универсальным стандартом, чтобы все участники дорожного движения могли с легкостью взаимодействовать с любым беспилотным автомобилем вне зависимости от производителя», — заявил Малин Экхольм, вице-президент центра безопасности Volvo.

 
 
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По замыслу разработчиков концепта 360c, такой "беспилотник" со временем мог бы стать альтернативой воздушным перевозкам на короткие расстояния.
 
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