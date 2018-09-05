Место для сна, офис и жилая комната: представлен беспилотный электромобиль Volvo 360c

По замыслу разработчиков концепта 360c, такой «беспилотник» со временем мог бы стать альтернативой воздушным перевозкам на короткие расстояния.





Персональное транспортное средство, которое заберет вас из дома и доставит от двери до двери с комфортом первого класса, — так вкратце характеризуют в Volvo автономный концепт 360c. Работает он на электричестве (характеристик силовой установки не обнародовано), а бортовой автопилот отвечает пятому уровню автономности.





По задумке разработчиков, 360c предоставляет четыре возможных варианта использования — место для сна, мобильный офис, жилая комната и место для развлечений.





Спальной зоне инженеры уделили особое внимание. Они оценили, как расположение других пассажиров в салоне может влиять на безопасность в целом. В спальное место интегрировано специальное защитное одеяло — оно работает как трехточечный ремень безопасности, но приспособлено для лежачего положения седока.





О том, когда подобный беспилотный электрокар мог бы появиться на дорогах, в Volvo не сообщают. Пока 360c это лишь экспериментальный образец, демонстрирующий возможности автономных автомобилей в условиях смешанного движения, где «беспилотники» будут делить дорогу с другими транспортными средствами. Используемая на концепте система безопасности уведомляет остальных участников дорожного движения о своих намерениях с помощью звуков, цветов и визуальных эффектов.

«Мы твердо убеждены в том, что данный способ коммуникации должен быть универсальным стандартом, чтобы все участники дорожного движения могли с легкостью взаимодействовать с любым беспилотным автомобилем вне зависимости от производителя», — заявил Малин Экхольм, вице-президент центра безопасности Volvo.