После работы на дачу: Лукашенко собрал урожай картофеля и арбузов

Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке, передает пресс-служба главы государства.

Всего на президентском поле выращивается картофель нескольких сортов: «уладар», «королева Анна» и «сатина». В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали.

Несмотря на частично засушливое лето, год выдался урожайным: с площади в 1,5 гектара убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 центнеров на гектар.

Примечательно, что сорт «уладар» выведен белорусскими агрономами, а остальные два – немецкой селекции. Однако, с учетом того что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские «нотки»: отечественные ученые постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям.

Порадовал белорусского лидера и урожай бахчевых: сегодня только на одном поле размером 1,6 гектара собрали 42 тонны. Благодаря нетипично знойным для страны нескольким летним неделям арбузы оказались вкусными и ароматными. В этом Лукашенко с помощниками убедился прямо в поле.

Сельхозработы на подворье президента продолжатся в ближайшие дни.