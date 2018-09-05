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Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

05.09.2018 20:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Без лишних слов. Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Вчерашним абитуриентам предстоит постичь таинства актерской профессии – такой необычный курс был набран впервые. Из более чем сотни заявок творческие испытания прошли всего семь человек. По итогам обучения – оно рассчитано на четыре года – в Беларуси появится государственный театр для людей с ограниченными возможностями.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Тишину в зале нарушают ритмичные движения. Импульс, убедительно передаваемый от одного к другому. Именно с этого упражнения начинают практику желающие постичь его величество – актерское мастерство.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Они читают по губам и безошибочно ловят такт с первых минут. На специализированный курс попало семеро. И это более чем из сотни претендентов. Отбор проходил на протяжении всего года.

«На сцене я передаю и любовь, и улыбку, и радость, и слёзы». Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

С глухонемыми когда-то работал даже сам Чарли Чаплин. Знаменитые образы – и об этом мало кто знает – легенда черпал из мира тишины. Играть словами, не произнося ни звука – это честно и это сложно. Театров мимики и жеста в мире – единицы. Ближайшие в Москве и Киеве. Через четыре года такой появится и в Минске. Евгений Волобоев – мастер курса и главный двигатель проектов для глухих. На сцене Дворца культуры, которым он руководит, актеры, чей талант не ограничен, без слов передают мысли драматурга.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Евгений Волобоев, мастер специализированного курса, директор Дворца культуры имени Николая Шарко:
На наши спектакли ходят слышащие, полные залы. Вот два случая таких были: когда подходит ко мне женщина, говорит: «Ну понятно, ваши студенты выучили жестовый язык. Это не может быть глухой».

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Настя – единственная, кто уже имеет практический опыт выступления в мюзиклах. Юная актриса виртуозно владеет жестовой песней. Правда, музыки в ее семье никогда не слышали. Ни она, ни родители, ни брат.

Сегодня Настя работает в паре с Антоном. Ему – 21, из которых 18 лет тот живет в тишине. Слух пропал после операции, еще в детстве. Мальчик из белорусской глубинки окончил спецшколу, поступил на техника-программиста в Минск. Там и заметили.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Антон Шашуро, студент театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Во время учебы в колледже я принимал участие в разных внеклассных мероприятиях. Меня очень привлекала художественная самодеятельность. А еще я занимался в кружках во Дворце культуры имени Шарко, в театре эстрады. Меня привлекла сцена, появилось желание – я поступил. Я передаю все свои эмоции внешним видом, душой, чувствами жестами, чтобы зритель меня понимал и воспринимал.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

К этому шагу Академия шла несколько лет. Учиться придётся и педагогам. В процесс обучения добавят больше визуализации и технического сопровождения, но поблажек не будет. Студенты должны чувствовать себя на равных.

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Владимир Мищанчук, декан театрального факультета Белорусской государственной Академии искусств:
Я их видел непосредственно на сцене в самодеятельных спектаклях. Они действительно люди, поцелованные Богом. Ну как им не помочь? То, что делается в спорте – Паралимпийские игры – посмотрите, что делают наши спортсмены, каких успехов они достигают, а почему бы нам, нашей Академии, не пойти по этой стези...

Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Фундамент творческой индивидуальности закладывается за три года. Спустя этот срок в Академии планируют вернуться к вопросу следующего набора. Желающих ведь много. И уже известно – не только из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Без лишних слов. Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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